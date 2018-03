ANEP sospecha de cubanos en espionaje en El Salvador

Lee también

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, aseguró que realizar espionaje a instituciones que el gobierno de turno considera como adversarios por las posturas o críticas que hacen, son acciones propias de “gobiernos autoritarios” y dio como ejemplo Venezuela y Cuba.El empresario dijo que, como gremial, no están acusando a un sector en particular, pero reiteró la necesidad de que la Fiscalía General de la República llegue al fondo de los casos de espionaje que se han denunciado.“Sí sabemos que en estados autoritarios como Venezuela esta era una práctica común y hasta nos han dicho que es práctica que, por lo general, la llevan adelante los servicios de inteligencia cubanos que llegan a asesorar a líderes, instituciones o gobiernos autoritarios que quieren no tener oposición, no tener crítica y quieren tener controlada a la población”, expresó el presidente de la ANEP.Cardernal incluso dijo que se debe investigar a cubanos en el país. “Pues si aquí hay cubanos, habrá que investigar qué andan haciendo, porque (hacer espionajes) no es conocimiento que tiene cualquier salvadoreño al salir del colegio”, agregó Cardenal.El fiscal Meléndez dijo en una visita a la Asamblea Legislativa que han solicitado ayuda internacional por estos casos, ya que en el país no cuenta con la tecnología adecuada para hacer la investigación.La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), la ANEP, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) han denunciado públicamente haber encontrado micrófonos escondidos en sus oficinas y han pedido abrir una investigación al respecto.