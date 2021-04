AP: Presidente Bukele desaira a Ricardo Zúñiga en respuesta a rechazo de Biden en EEUU

El presidente de la República, Nayib Bukele, se negó a reunirse con el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, según dos asesores del mandatario.

De acuerdo con una nota periodística de ABC News creada con informes de Associated Press, la decisión de Bukele de no reunirse con Ricardo Zúñiga, el enviado de la administración Biden, es en respuesta al desaire que supuestamente recibió de funcionarios estadounidenses durante un viaje no anunciado a Washington en febrero pasado.

Bukele ha negado en reiteradas ocasiones que buscara una reunión con funcionarios de Biden durante lo que caracterizó como una visita privada, que solo salió a la luz cuando fue informado por la AP.

Por su parte, Zúñiga, confirmó este jueves a los medios de comunicación que no le fue posible concretar una relación con el presidente Nayib Bukele el primer día de su visita a El Salvador.

“En este viaje pedimos cita con el presidente pero nunca confirmamos esa reunión”, afirmó el diplomático. Sin embargo, no detalló por qué no sostuvo la reunión con el mandatario salvadoreño.

Según ABC, los funcionarios estadounidenses habían dicho a los periodistas locales en la capital de San Salvador que Zúñiga esperaba ver a Bukele antes de regresar a Washington el jueves.

Pero Bukele dijo a sus asistentes que no se reunirá con ningún funcionario de Biden hasta que Estados Unidos suavice las críticas que plantean dudas sobre su compromiso con la democracia y el Estado de derecho, según las dos personas, que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad diplomática. .

Específicamente, según el medio, los dos asesores dijeron que Bukele estaba enojado por los comentarios del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, el lunes de que Estados Unidos espera que Bukele restaure una “fuerte separación de poderes donde se han erosionado y demuestre el compromiso de su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas”.

Los comentarios de Price siguieron a una disputa entre Bukele y la congresista estadounidense, Norma Torres, quien también presiden el Caucus Hispano del Congreso (CHC) de Estados Unidos. El CHC es una organización de Miembros del Congreso, regida por las reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se dedica a expresar y promover, a través de procesos legislativos, los problemas que afectan a los hispanos en los territorios del país norteamericano.

En una serie de tuits la semana pasada, Torres acusó a Bukele de comportarse como un "dictador narcisista" indiferente a la difícil situación de los migrantes centroamericanos que asumen grandes riesgos para llegar a Estados Unidos. En respuesta, Bukele, instó a los inmigrantes salvadoreños y otros inmigrantes que viven en el distrito de Torres en el sur de California a votarla fuera de su cargo.

Bukele ha tenido problemas para acercarse a la administración Biden, que busca deshacer las políticas de inmigración de línea dura de Trump que restringen las solicitudes de asilo, que el mandatario salvadoreño aceptó a cambio de un fuerte apoyo de Estados Unidos.

Ante las dificultades, El Salvador contrató el mes pasado al ex subsecretario de Estado para Asuntos Políticos Tom Shannon para involucrar a los muchos críticos de Bukele, según los registros de cabilderos extranjeros del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelados esta semana.

El contrato de un año por $ 1.2 millones con Arnold & Porter, que fue firmado por la oficina de Bukele el 25 de marzo, tiene como objetivo fortalecer las relaciones de El Salvador con los EE. UU. Y las instituciones multilaterales en un momento en que, según se informa, el país está negociando $ 1.3 mil millones en asistencia de la Moneda Internacional.

"El presidente Bukele es el líder más exitoso, políticamente estable e importante de Centroamérica", dijo Shannon en un comunicado a The Associated Press el jueves. “Le corresponde a Estados Unidos y El Salvador tener relaciones laborales sólidas y positivas. Espero poder ayudar a construir esas relaciones ”.

Según lo relata ABC, Shannon, quien se desempeñó como secretario de Estado interino durante dos semanas antes de que Rex Tillerson asumiera el cargo al comienzo de la administración Trump, se retiró del Departamento de Estado en 2018 después de una carrera que incluyó largos períodos de trabajo en América Latina. Es cercano a Zuñiga desde sus días juntos en Brasil, cuando Shannon de 2010 a 2013 fue embajadora de Estados Unidos y Zuñiga se desempeñó como consejero político.

El periódico estadounidense The Washington Post reportó el pasado 1 de abril de 2021 que Honduras contrató a la misma firma de abogados, Arnold & Porter, para intentar evitar que el hermano de Juan Orlando Hernández fuera condenado por narcotráfico.