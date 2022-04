APES califica las reformas como "mordaza" y "censura"

"¿Cuál es el límite? ¿Quién va a determinar si una publicación está haciendo apología o está contraviniendo la ley?" , son las preguntas que se hizo ayer el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga, durante una conferencia de prensa en la cual la Mesa de Protección a Periodistas sentó postura sobre las reformas que la Asamblea Legislativa hizo al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas.

Los representantes del gremio consideran que las reformas, que plantean penas de prisión para los medios de comunicación y periodistas que transmitan información relacionada a pandillas (ver nota principal), son una especie de "mordaza y censura".

"Pedimos que se respete el trabajo periodístico, porque es necesario para combatir la violencia. No se puede combatir algo si no se entiende. No podemos pensar que al no mencionarlas (las pandillas) estas van a desaparecer", sumó Castro Fagoaga.

Serafín Valencia, relator para la libertad de expresión de la APES y en representación también del sector académico, dijo se corre el riesgo de profundizar los ataques hacia los periodistas. "A partir de la reforma se ha profundizado el discurso de que los periodistas estamos defendiendo a las pandillas, lo cual no es cierto. Lo único que hemos pedido es que se respete el estado de derecho, que se cumpla la ley y que la sociedad funcione de acuerdo a la ley", expuso.

Los representantes de APES dijeron que la institución se ha preparado para este tipo de situaciones durante los últimos años y que trabajan para brindar asistencia técnica y legal a los periodistas que se sientan amenazados en el ejercicio de su labor. En lo que va el año la Asociación ha documentado 30 vulneraciones al trabajo periodístico.