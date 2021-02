APES reclama respeto por la labor periodística

La Asociación de Periodistas Salvadoreños (APES) denunció que han ocurrido un total de 26 agresiones contra periodistas de diferentes medios de comunicación en el contexto de las elecciones, en el periodo entre el 19 de noviembre de 2020 y el 17 de febrero de 2021. Así lo informó ayer la Presidenta del gremio, Angélica Cárcamo, en conferencia de prensa. Sostuvo que las agresiones a comunicadores han provenido principalmente de funcionarios públicos, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), candidatos, sindicalistas, activistas, empleados públicos y personas desconocidas a través de redes sociales.

Cárcamo, además, dio a conocer el plan de contingencia ante cualquier eventualidad contra los periodistas durante los comicios. "Desde 2018, APES cuenta con un centro de monitoreo de agresiones a periodistas y registra cualquier vulneración a la prensa".

"No descartamos que pueda haber un clima de intimidación a la prensa que pueda derivar en acciones no solo de tipo verbal sino físico o daño al equipo. Lamentablemente no hemos podido tener comunicación con la PNC a través del Ministerio de Seguridad Pública. Desde el año pasado hemos intentado mecanismos de diálogo porque vemos como constante el abuso de poder de parte de los elementos de seguridad. Sin embargo, no hemos tenido ni una sola respuesta", dijo Cárcamo. Afirmó que por el contrario, hace dos semanas fue bloqueada en la cuenta de Twitter de la PNC sin justificación.

Cárcamo detalló que los tipos de agresiones van desde bloqueos al acceso de información, restricciones al ejercicio periodístico y declaraciones estigmatizantes. También hay acoso digital, amenazas verbales y amenazas a la vida, así como intimidación.

Cárcamo añadió que el tipo de discursos estigmatizantes a la prensa, de descalificación a la labor informativa, se ha generado de parte del Ejecutivo, principalmente por el presidente de la república, Nayib Bukele, y ha calado en los simpatizantes no solo de su partido. "Estamos monitoreando medios y una de las constantes son ese tipo de declaraciones en cualquier entrevista que se va replicando en los ciudadanos. Incluso vemos un candidato por el partido ARENA en Santa Tecla, descalificando a la prensa".

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó en su cuenta cuáles eran las garantías a la libertad de prensa en El Salvador, estipuladas en el artículo 63 del Código Electoral: "se deben divulgar por los medios oficiales y privados de comunicación social los fines, procedimientos y formas de todo proceso electoral". Y establece además que la cobertura puede ser total, de principio a fin.

También el instructivo de las Juntas Receptoras de votos en la página 34 establece que los medios debidamente acreditados, así como observadores, pueden presenciar el escrutinio de votos.

Cárcamo finalizó diciendo que la ola de malestar ha crecido tanto que ante la más mínima provocación, cualquier periodista puede verse afectado. "Pedimos prudencia, hay organismos internacionales que están muy pendientes, la comunidad internacional está muy preocupada ante este acoso u obstrucción", dijo.

La APES ha habilitado tres números telefónicos para las diferentes zonas del país de modo que pueda haber acciones de ayuda y apoyo en cualquiera de los centros de votación (zona central 774-64325, zona oriental 700-91497 y occidental 700-96656).

"Estaremos en contacto con otras instituciones para tener mayor cobertura e identificación de casos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos y la Fiscalía General de República estarán vigilando, así como los observadores nacionales e internacionales", dijo Peñate.