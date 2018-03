ARENA: GOES debería tener un avance en el ajuste fiscal

Lee también

El presidente del partido ARENA, Mauricio Interiano, dijo ayer que hay preocupación en el partido tricolor por la falta de medidas de austeridad que el Ejecutivo está implementando para lograr reducir el gasto del Estado y que puedan ser vistas como compromisos de que se quiere un verdadero acuerdo fiscal.“Nuestra preocupación en esto es que, a nuestro criterio, a estas alturas ya debería haber un avance para que el Gobierno realmente estuviera tomando medidas y estuviera solventando la situación fiscal del país, pero no hemos visto un avance en ese sentido”, dijo Interiano.En ese sentido, el máximo dirigente del partido tricolor reiteró ayer que el Gobierno debe comenzar por gastar menos en viajes, viáticos, combustible y compra de autos. “Lo primero que se tiene que ver es dónde está el recorte, dónde está la grasa, dónde está el gasto en exceso, en temas de viajes, de vehículos, de combustible. Que se revise. Vemos que estamos en un país donde se menciona una crisis fiscal, pero vemos un Gobierno que sigue teniendo el mismo nivel de gastos”, expresó Interiano.Luego de la reunión que el Gobierno y los partidos con representación en la Asamblea Legislativa (AL) sostuvieron el miércoles 15 de febrero para informar del encuentro que delegados de Casa Presidencial mantuvieron con representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, junto al secretario técnico de la Presidencia y el ministro de Hacienda, Roberto Lorenzana y Carlos Cáceres respectivamente, se anunció que se podrían reducir los subsidios que la población recibe en la energía, agua potable y gas propano.Ante esto, Interiano aseguró que esperan que las propuestas que el Gobierno anunciará mañana tampoco afecten a la población. “Lo que esperamos es que prioricen aquellas medidas que no afecten a la población, que no tengan un impacto directo en la población, porque eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver que el Gobierno esté haciendo un esfuerzo de recortar el gasto donde no se tiene un beneficio directo, previo a afectar a la población con otras medidas”, dijo Interiano.El Gobierno ha expresado que solo en la focalización de los subsidios al gas propano y a la energía eléctrica se estarían reduciendo en gastos al menos $120 millones en este año.De acuerdo con el Gobierno, al hacer esto se logrará sanidad en las finanzas públicas y se evitará una crisis económica. Mientras tanto, el FMI ha dicho al Gobierno que tiene que aplicar medidas que le permitan al Ejecutivo subir los ingresos, además de hacer un ajuste fiscal de tres puntos del PIB en los próximos tres años.ARENA reiteró ayer que no apoyarán “medidas que afecten de manera directa a la población”.