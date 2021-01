ARENA abre proceso contra concejal de San Salvador

Dirigentes de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) iniciaron el proceso de expusión de Arlyn Rivas, concejal de San Salvador, según dio a conocer la imputada, quien presentó ayer una petición de nulidad de ese proceso.

Aunque Rivas asegura que desconoce los motivos por los cuales se le imputa, explicó que supone que están relacionados con denuncias que ha realizado en contra de la administración del alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt por dificultades con la recolección de la basura, por las retenciones laborales de la municipalidad hacia empleados y otras diferencias que ocurrieron cuando fue Directora de Desechos Sólidos Ad-Honórem y, según ella, descubrió la privatización de la recolección de basura.

"El lunes, me llega un correo electrónico de parte del Tribunal de Primera Instancia, diciendo que tengo seis días para presentar pruebas sobre un proceso que me iniciaron de expulsión", detalló Rivas. Además, asegura que previo a esa comunicación electrónica, el partido no le notificó las razones por las cuales se abre un procedimiento en su contra.

La regidora solicitó que se anulara lo iniciado y se abriera, nuevamente, el proceso. Esto con la finalidad de investigar cuáles son las razones por las cuáles se le sanciona y, en esa línea, presentar las pruebas necesarias para su defensa.

El documento de notificación enviado a Rivas hace constar que fue Erick Salguero, presidente de ARENA y Steffany Gonzáles, diputada suplente en la Asamblea Legislativa y miembro del COENA, quienes iniciaron el proceso.

"Estoy dispuesta a someterme al proceso siempre y cuando a mi no se me violen los derechos de legítima defensa", aseguró Rivas. Aunque se buscó las declaraciones de miembros del COENA, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.