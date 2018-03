ARENA afina recurso de inconstitucionalidad al presupuesto 2017

Lee también

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), Mauricio Interiano, dijo ayer que los abogados del partido están haciendo los últimos detalles al recurso de inconstitucionalidad que van a presentar ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que la Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del miércoles el Presupuesto General de la Nación 2017.“Los abogados están trabajando. Estamos trabajando en armar bien el caso y dentro de los próximos días estaremos anunciando la fecha en que acudiremos (a la Sala de lo Constitucional)”, expresó Interiano.Con el voto de 49 diputados de los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC, el Gobierno logró que después del retraso de varias semanas se aprobaran los $4,957.8 millones en gastos que ha proyectado el Ejecutivo para este año.Sin embargo, ese presupuesto no cuenta con los $230 millones para pensiones, $52 millones para el IPSFA, $39 millones para las elecciones de 2018 y el subsidio a la energía lo pondrá la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).En ese sentido, el partido ARENA ha expresado que el presupuesto es inconstitucional. También cuestiona la forma en la que se realizó la votación, ya que a criterio de este, primero se debió discutir y luego votar.El presidente del COENA aseguró que junto al equipo de abogados estudian el tipo de medida cautelar que solicitarán a los magistrados de la CSJ.“(El tipo de medida cautelar) son detalles que están viendo los abogados. Obviamente no queremos afectar a la población, porque las razones por las que nos hemos opuesto a este presupuesto no solamente son las razones legales. Sí hay vacíos legales, pero lo que vemos en el presupuesto es que la educación no está priorizada. Se está reduciendo el presupuesto en Educación”, dijo Interiano.Las declaraciones del máximo dirigente del partido ARENA se dieron ayer en la inauguración del foro “Gestión y calidad en los sistemas educativos en El Salvador”, que se desarrolló en el auditorio municipal de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad.En la actividad, la alcaldesa de dicho municipio y presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Milagro Navas, reiteró que el Gobierno está incumpliendo los acuerdos.Incluso, Navas criticó que el Ejecutivo no ha hecho efectivo el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) de diciembre de 2016, que significa una erogación de $29 millones.