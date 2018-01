ARENA aventaja en 8 puntos al FMLN en carrera legislativa

Faltan menos de dos meses para que se realicen las elecciones de alcaldes y diputados para el período 2018-2021, y el partido ARENA tiene una ventaja de ocho puntos porcentuales sobre el FMLN en intención de voto de cara a la elección del 4 de marzo para definir a los próximos diputados.

Así lo reflejan datos de la encuesta que realizó el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). A los 1,265 encuestados a escala nacional, lo que representa un margen de error de más o menos 2.7 %, se les preguntó por qué partido votarían para diputados, y el 30.8 % dijo que lo haría por ARENA, mientras que el 22.7 % por por el FMLN.

En tercer lugar se ubica GANA, con el 3.8 % en la intención de votos para diputados, mientras que el PCN se ubica en la cuarta posición con el 2.2 %.

Cabe mencionar que el porcentaje de quienes dicen que no saben si van a votar supera a todos los partidos. El 38.8 % dijo no saber o que el voto es secreto.

Un punto importante es el relacionado con los candidatos no partidarios, ya que según la encuesta de la UCA, el 62.1 % indicó dijo que no respaldaría con su voto a los no partidarios, y solo el 35.1 % dijo que votaría por un candidato bajo esa modalidad.

La bandera sigue pesando en la elección de los candidatos a diputados. La encuesta del IUDOP establece que el 49.6 % marcaría la bandera en la elección, mientras que el 36 % dijo que votaría por rostro.

Disputa por alcaldías

Cuando de elección de concejos municipales se trata, ARENA y el FMLN siguen manteniendo los porcentajes de apoyo más altos, pero la brecha entre ambos partidos se reduce.

Según la encuesta, el 26.6 % votaría por el partido ARENA, mientras que el 22.4 % lo haría por el partido rojo

La encuesta también consultó a los ciudadanos si conocen a quienes buscan ganar un cargo de elección popular, es decir, a los candidatos.

El 75.6 % de los consultados por el IUDOP dijo desconocer a los candidatos a diputados de su departamento, mientras que el 50.2 % no conoce a los candidatos a concejos municipales.