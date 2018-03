ARENA busca bloquear tránsfugas en elecciones internas

Lee también

Diputados del partido ARENA presentaron ayer una reforma al artículo 37-I de la Ley de Partidos Políticos para prohibir que quien compita por una candidatura a elección popular mediante una elección interna de un partido y no sea seleccionado, tampoco pueda participar en otro partido político, supuestamente para evitar el transfuguismo.“Quienes se sometan a participar como candidatos en las elecciones internas de un partido y no fueren electos, no podrán ser candidatos por otro partido para la inmediata elección convocada por el tribunal”, dice la propuesta de reforma. Según el diputado arenero Julio Fabián, la reforma se apegaría a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que resolvió que los diputados no están habilitados para cambiarse de partido durante su ejercicio.“Pero como la reforma a la Ley de Partidos Políticos fue posterior, no quedó regulada la parte propiamente del transfuguismo en las elecciones internas, y con esta reforma pretendemos nosotros evitar el transfuguismo en las elecciones internas”, explicó Fabián.En tanto, la diputada del FMLN, Jackeline Rivera, calificó de “vividores” o “mariposas” y “sin identidad” a quienes se cambian de instituto político al ser no electos. Sin embargo, consideró que no se podría prohibir los derechos políticos de ser afiliado a un partido, ya que podría ser inconstitucional.