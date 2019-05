ARENA celebrará sus elecciones internas el próximo 25 de agosto

La Comisión Electoral Nacional (CEN) del partido ARENA dio a conocer ayer que el próximo 25 de agosto se llevarán a cabo las elecciones internas para elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) para el período 2019-2022.

Dicha elección se realizará con un padrón que estará abierto, hasta próxima fecha, según un informe de prensa divulgado ayer.

"La afiliación a ARENA continuará abierta, inclusive por medios electrónicos, cuyos detalles se harán de conocimiento próximamente", expresa el comunicado.

El pasado 6 de febrero, el actual COENA, encabezado por Mauricio Interiano, pidió que se adelantaran las elecciones internas tras la derrota sufrida en los comicios presidenciales del 3 de febrero. Además, aseguraron que ninguno de los miembros del actual Consejo Ejecutivo Nacional buscaría ser parte de ninguna de las planillas.

"Me alegra que haya una fecha, espero con ansias quienes quieran participar, espero que sean personas que quieran evolucionar a este partido y hacer lo mejor por los salvadoreños. Creo que lo más correcto por legalidad es el padrón abierto", aseguró la diputada Marcela Villatoro.

La derrota sufrida en las presidenciales derivó en una crisis en el interior del partido con algunos diputados y alcaldes pidiendo la renuncia del COENA, así como la no aprobación de modificaciones a los estatutos del partido y la suspensión de una asamblea general extraordinaria que había sido llamada para el 19 de mayo.

Ante todas estas fricciones el COENA, en conjunto con la Comisión Política, acordaron la creación de un consejo asesor que acompañe y valide el proceso de elecciones internas que tendrá definido su calendario el próximo 11 de junio.

"Me parece que es una buena noticia, ya que como instituto político no podemos estar sin dirigencia ante una coyuntura tan importante de inicio de un nuevo gobierno. Esto nos permitiría no solo elegir nuevas autoridades, sino que construir con las mismas una estrategia completa para desempeñar el rol que la población nos mandató al otorgarnos 37 diputados y 137 alcaldías", aseveró, por su parte, el diputado David Reyes.