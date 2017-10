ARENA: con aumento de tarifa en ANDA se violó derechos

La admisión de una demanda por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que ciudadanos consideran que es inconstitucional el aumento del pliego tarifario por parte de las autoridades de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), confirma las denuncias de que no se hizo un estudio técnico para este incremento, aseguró la diputada del partido ARENA, Martha Evelyn Batres.

“Esta admisión de la demanda reconoce el derecho colectivo de las personas sobre lo que ha ocurrido por este aumento injustificado. Yo he venido denunciando este tema desde octubre de 2015, cuando este aumento se dio. Ha sido un aumento que no se ha podido justificar y no existió un estudio técnico para hacerlo”, criticó la diputada Batres.

El presidente de ANDA, Marco Fortín, reaccionó ante la decisión de la Sala de lo Constitucional y señaló que “todo obedece a otro tipo de intereses”.

“Cambiar el pliego tarifario es quitarle el subisidio a la gente más vulnerable y bajarle el precio del agua a los industriales y a los grandes consumidores... En el tema del agua yo debo reconocer que los magistrados de la honorable Sala han sido muy cuidadosos en sus resoluciones”, expresó Fortín.

Renuncia de Urbina

Batres puntualizó que la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yanci Urbina, debería renunciar porque hay conflicto de intereses en el tema de las denuncias contra anda porque es candidata a diputada del FMLN.