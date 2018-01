ARENA continuó gira para socializar plataforma legislativa en Chalatenango

La dirigencia de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), directores del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), candidatos a la elección municipal y legislativa del 4 de marzo próximo y militantes participaron en la gira de socialización de la plataforma legislativa que el partido llevó hasta Chalatenango.

“Hemos asumido el reto de rescatar nuestro país porque ya es hora de cambiar la situación. Las escuelas no pueden seguir en mal estado, los hospitales no pueden seguir sin medicinas y los salvadoreños no podemos seguir sufriendo por la seguridad en El Salvador”, dijo el presidente del partido, Mauricio Interiano, en el primer evento que desarrollaron en la cabecera departamental junto al alcalde de la localidad, Rigoberto Mejía.

Aparte de socializar los ejes que tiene la plataforma legislativa que han desarrollado para que los próximos diputados la implementen, los dirigentes de ARENA tenían el objetivo de hablar sobre la defensa del voto en la gira que realizaron ayer.

El presidente del instituto tricolor también dijo que iban a estar “trabajando con los líderes la defensa del voto para garantizar que se cumpla la voluntad de los salvadoreños en las próximas elecciones”.

Nueva Concepción y El Paraíso fueron otros de los municipios que visitaron.