ARENA deja diálogo con GOES e impugnará presupuesto 2017

Lee también

El partido ARENA anunció ayer por la tarde que ya están preparando un recurso de inconstitucional contra la Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 que se aprobó este miércoles en la Asamblea Legislativa con los votos del FMLN, GANA, PCN y PDC.Esto también llevó a que, en conjunto, los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y la fracción anunciaran su retiro de las mesas fiscal, económica y de café, conformadas entre el Gobierno, FMLN y ARENA, ante el incumplimiento de un “acuerdo marco para la sostenibilidad fiscal, desarrollo económico y fortalecimiento de la liquidez al Gobierno” firmado el 10 de noviembre de 2016, donde se comprometieron a realizar las modificaciones al presupuesto 2017 para incluir los montos faltantes.“Hubo ilegalidad y una violación a la Constitución de la manera como está elaborado el presupuesto porque no refleja todas las necesidades (...) eso es algo que estaremos nosotros tomando medidas en los próximos días con un recurso de inconstitucionalidad”, expresó el presidente de ARENA, Mauricio Interiano, durante una conferencia de prensa.“Lo otro debe quedar claro: en este momento todas las mesas que se habían establecido quedan suspendidas. Ahora lo que se requiere es que el Gobierno vea cómo va a resolver la situación fiscal del país”, agregó el presidente de ARENA.Respecto al mensaje que se pueda mandar a la comunidad internacional, Interiano dijo que en una reunión que sostuvieron con el facilitador de la ONU, Benito Andión, le expresaron su preocupación porque no ven a un gobierno que “esté siendo consecuente con los acuerdos que está tomando”. “Acuerdos hipócritas que no están beneficiando a nadie, al contrario, están engañando”, dijo el dirigente de ARENA.El argumento de ARENA para acudir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a presentar una demanda es que el presupuesto 2017 se aprobó sin contemplar todos los gastos. Aseguran que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la Asamblea Legislativa debe aprobar las fuentes de financiamientos; sin embargo, el presupuesto se aprobó con partidas abiertas para que el Ministerio de Hacienda busque los fondos faltantes.El presidente de ARENA, Interiano, y el jefe de fracción, Alberto Romero, quien asistía a las reuniones de la mesa fiscal, indicaron que las condiciones en este momento no permiten que sigan con la segunda parte de los acuerdos firmados con el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.El primer acuerdo permitió que ambas partes aprobaran la emisión de $550 millones en bonos para que el Gobierno terminara el año fiscal 2016 y se aprobara la ley de responsabilidad fiscal.Según Romero, la segunda fase era revisar el presupuesto 2017 para buscar cómo realizar los ajustes. “Cuando consuman y apartan a ARENA completamente, porque a nosotros jamás nos invitaron a participar en esa negociación que hicieron del presupuesto; entonces, cuando usted mira esa actitud de que no les interesa ARENA, no hay condiciones para seguir en la segunda etapa del acuerdo”, dijo Romero.En el presupuesto que se aprobó el miércoles no se incluyeron los $230 millones para el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para pagar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema, y tampoco los $92 millones para las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Para ambos rubros solo se creó una partida simbólica con una asignación de $1,000, y se estableció el compromiso de que el Ministerio de Hacienda buscará su financiamiento, para lo cual se podría aprobar la emisión de bonos.En el caso de los $110 millones para pagar el subsidio a la energía eléctrica, se estableció que lo pagará la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Además, el presupuesto extraordinario para las elecciones legislativas y municipales para 2018, para lo cual el TSE ha pedido $39 millones, los diputados establecieron que se deberá buscar el dinero.Según ARENA, la lógica de aprobarlo así es culparlos porque no aprueban más deuda. “Yo invito a los partidos políticos, que no vengan a quejarse, a decir que necesitan financiamiento, porque ellos aprobaron un presupuesto que ellos dicen que está financiado. Que no vengan a pedir que necesitan financiamiento”, advirtió la diputada Milena Calderón de Escalón, al mismo tiempo que cerraron filas para aprobar más endeudamiento.Durante la entrevista “Frente a frente”, diputados del FMLN, GANA y PCN, que se unieron a los del PDC para aprobar el presupuesto, justificaron su decisión de votar y retaron a ARENA a interponer la demanda. “¿No le preocupa a usted que vayan a la Sala de lo Constitucional?”, preguntó el presentador. “Tienen el derecho de ir y nadie lo va a impedir. ¿Quién va a pedir que el decreto que le asegura su financiamiento y su propio salario para los diputados de ARENA se declare inconstitucional?, pues que lo hagan”, respondió la diputada del FMLN Norma Guevara.