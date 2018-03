ARENA deja en pausa las mesas de diálogo con el Gobierno y FMLN

Lee también

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), Mauricio Interiano, anunció esta mañana que han decido dejar en “pausa” las mesas de diálogo que tienen con el Gobierno y con el FMLN ante la falta de cumplimiento de un primer acuerdo que firmaron el 10 de noviembre de 2016.“Está en pausa hasta que veamos el cumplimiento. Cuando cumplan, cuando presenten un presupuesto que valga la pena realmente revisarlo, pues ahí nos sentaremos, pero mientras tanto no tiene sentido continuar”, dijo Interiano durante el espacio de la entrevista de Frente a Frente.Aseguró que esto implica que no asistirán a la reunión de la mesa fiscal programada para este día a la 4 de la tarde en Casa Presidencial, según acordaron la semana pasada el jefe de fracción Alberto Romero y el secretario técnico de la Presidencia Roberto Lorenzana.Según el líder de ARENA esta decisión ha sido tomada debido a que ven incoherencia en el discurso por parte del Gobierno y de los diputados del FMLN. Además, señaló que el Gobierno está cerrado a no modificar el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017 que se discute en la Asamblea Legislativa para incorporar fondos para el pago de escalafón de empleados de salud y pensiones.“Justo ahora estamos cumpliendo dos meses desde que se firmó el primer acuerdo, y a esta fecha no hemos visto una claridad de parte del Gobierno en un cumplimiento de ese acuerdo. Y lo que vemos es una diversidad de comentarios y de posiciones... Entonces, realmente, ¿adónde estamos parados? Realmente ¿tenemos un Presidente que tenga la sartén por el mango, que tenga el liderazgo para guiar el rumbo de lo que están haciendo o qué es lo que está pasando?”, cuestionó el presidente de ARENA.Interiano también mandó un mensaje al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. “Como le digo señor Presidente, que se ponga los pantalones, que tome las riendas y que empiece a liderar para lo que fue electo”, dijo.