ARENA deja en pausa mesas de diálogo con GOES por incumplidor de acuerdos

El partido ARENA anunció ayer que decidió poner en pausa el diálogo en la mesa fiscal, económica, y de café, que acordaron crear con el Gobierno y el FMLN en octubre pasado. El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, explicó que la decisión se tomó ante el incumplimiento de los compromisos establecidos en el primer acuerdo de sostenibilidad fiscal firmado entre las partes el 10 de noviembre de 2016 y el que permitió que se aprobara una emisión de $550 millones en bonos para el pago de deudas, y la Ley de Responsabilidad Fiscal que hoy recrimina el mismo Gobierno porque no la pueden cumplir.Específicamente, Interiano reprochó la postura cerrada del Gobierno a modificar el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017 para incluir el financiamiento para el pago de amortización a la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el escalafón de los empleados de salud, pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y el dinero para la ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN.El documento llamado “Acuerdo marco para la sostenibilidad fiscal, desarrollo económico, y fortalecimiento de la liquidez al Gobierno” establece en la página tres que harán las modificaciones al presupuesto 2017 que correspondan, y que será la mesa fiscal la que trabajará en esos temas. Pero, además, dice que darán seguimiento a préstamos que garanticen el financiamiento del déficit fiscal y del presupuesto.A dos meses de firmar ese acuerdo y con un escenario donde el FMLN acusa a ARENA de división interna y de tener un kínder de diputados en la Asamblea Legislativa, Interiano señaló que ven incoherencias en los discursos de los funcionarios del Gobierno y diputados del FMLN respecto a las negociaciones, criticó el papel del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, y le pidió ponerse “los pantalones”, “tome las riendas y que empiece a liderar para lo que fue electo”.“Está en pausa hasta que veamos el cumplimiento nuevamente, cuando cumplan, cuando presenten un presupuesto que valga la pena realmente revisar y sentarnos, pues ahí nos sentaremos. Pero mientras tanto, no tiene sentido continuar”, dijo Interiano durante la entrevista matutina “Frente a frente”. Más tarde, este mensaje fue secundado por el jefe de fracción, Alberto Romero, y quien según dijo, es una posición institucional, aunque diputados como Johnny Wright manifestó a través de su cuenta de Twitter que la gravedad de la crisis del país no da lugar a pausas.“Lo que queremos con esa pausa es que el Gobierno reflexione, que se reúna con su partido, qué quieren. En realidad, queremos saber quién manda en el FMLN porque Medardo dice una cosa, Lorena dice otra, Roberto dice otra, el presidente no se mira”, indicó Romero.De hecho, ayer suspendieron la reunión de la mesa fiscal programada para las 4 de la tarde en Casa Presidencial.El Gobierno emitió un comunicado lamentando la decisión de ARENA y recordó que esta es la segunda ocasión que “hace lo mismo, pues siendo el señor Jorge Velado presidente del partido se retiraron de la mesa interpartidaria”, en noviembre de 2015.“La decisión de ARENA afecta a la mayoría de la población, dado que niega la posibilidad de encontrar soluciones a problemas que aquejan a la nación”, indica.Y aunque ARENA también amenaza con analizar retirarse definitivamente del diálogo ante la posibilidad de que apruebe el presupuesto 2017 sin sus votos y con el aval de GANA y PCN, el FMLN no desistirá en tratar de aprobarlo en la plenaria de este jueves, según dijeron el secretario general, Medardo González, y la diputada Lorena Peña. “ARENA está buscando cualquier pretexto para no dar sus votos para la aprobación del presupuesto”, dijo González.“ARENA tenía la expectativa de que nunca haya presupuesto y, yo creo que, en el fondo es lo que los tiene molestos, que los partidos están avanzando con sus propuestas y hay más apertura a votar por el presupuesto”, señaló Peña.