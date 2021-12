ARENA denuncia detención arbitraria ante diplomáticos

Diputados de la fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) informaron de varias reuniones con miembros del cuerpo diplomático para exponer la detención arbitraria de Ivan Osorio, colaborador del partido, por haber retirado fotocopias de los curules del partido tricolor.

"Hemos sostenido diferentes reuniones en diferentes sedes diplomáticas de nuestro país para denunciar el atropello del que ha sido víctima nuestro colaborador de la fracción, Iván Osorio", manifestó el diputado René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA.

De acuerdo con el diputado, Osorio tenía indicaciones para retirar los materiales que un diputado de Nuevas Ideas colocó en los curules de ARENA durante la plenaria de antejuicio contra Norman Quijano en la que no participó el partido tricolor. Para ello, mostró los credenciales del colaborador para ingresar al pleno.

"Quitar fotocopias del curúl de la fracción de ARENA no es delito, sobre todo cuando él recibió una órden y la cumplió. Eso denota el desconocimiento que tienen sobre la legislación penal. Dicen que allanó un centro de trabajo y es el centro donde él trabaja y tiene un carné para ingresar", expresó Portillo Cuadra.

Además, sostuvo que Osorio no sacó los documentos del palacio legislativo.

"Los documentos son fotocopias y los entregó al vigilante que está en la entrada. Por tanto, no sacó ningún documento de la Asamblea. Por otro lado, si el diputado que puso eso en nuestros curules dijo que eso era para ARENA, significaba que teníamos la facultad de mandar a traerlo", manifestó el diputado.

Los diputados de la fracción coinciden en que esta se trata de una detención arbitraria por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyo rol en este caso ha sido cuestionado.

"Vemos esta matonería política, de como se usa el Estado en contra de la oposición y esto en cualquier democracia del mundo es una grave violación a los derechos humanos. Él es, en este momento, un preso político más del régimen de Nayib Bukele y esto es lo que hemos estado dando a conocer a la comunidad internacional", dijo Portillo Cuadra.

El jefe de fracción informó, además, que hoy continuarán las reuniones con embajadores y posteriormente informarán de los resultados de estos encuentros.

"Tenemos todo el derecho de asistir a las plenarias, de no votar en los dictámenes que no son bien vistos por la fracción, al igual que tenemos el derecho de no concurrir a las plenarias. Si quieren callarnos a través de descuentos, que lo hagan", dijo.