ARENA denuncia incremento al agua potable por parte de ANDA

Usuarias de servicios agua potable de @anda_oficial presentan facturas para denunciar aumento que ya están sufriendo por parte de autónoma. pic.twitter.com/2gnIVfINpL — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 30, 2017

@Tita_Batres dice que aumento a tarifas de servicio de agua en @anda_oficial se haría efectivo a partir del 1o de abril 2017. pic.twitter.com/Sp5EjOOuD2 — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 30, 2017

La diputada del partido ARENA, Martha Evelyn Batres, dio una conferencia de prensa este día para denunciar un posible incremento del servicio de agua potable por parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), mostrando facturas de ciudadanos que han visto un notable aumento en su pago por dicho servicio.Según la diputada Batres, “hay indicios de un posible incremento al servicio de agua potable”, el cual se haría efectivo a partir del primero de abril del presente año. La parlamentaria presentó varias facturas que dijo haber recibido de ciudadanos que se quejaron ante un aumento notable de sus tarifas por el servicio.Además, externó su preocupación ante el poco compromiso del titular de ANDA, Marco Fortín. "Reitero mi preocupación, ¿dónde quedó la palabra del señor Presidente que no iban a aumentar las tarifas y lo están haciendo? Lo que estoy haciendo es una acción de responsabilidad de alertar a la población de que esto va a ocurrir. Los mecanismos o la forma en cómo lo van a hacer, las desconocemos en este momento, pero de que van a aumentar, va a aumentar. Esta focalización que ellos le llaman no es más que aumento", expresó.La denuncia pública de este posible aumento se hace efectiva luego de Marcos Fortín, titular de ANDA, expresara que se haría focalización de las tarifas del servicio, en la que solo se aumentaría el costo para quienes residan en apartamentos de zonas residenciales.Esto lo explicó el pasado 24 de febrero, cuando anunció un recorte al subsidio al agua potable, como parte del plan de ajuste del beneficio, que el Ejecutivo planifica hacer efectivo para estabilizar nuevamente las finanzas del país.“Se ha determinado por la matriz del Ministerio de Economía que hay apartamentos que están en zonas donde sí se puede pagar el agua”, dijo Fortín, detallando que las personas que consuman entre 10 y 20 metros cúbicos al mes no resultarán afectados con el cambio. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 74 % de las familias del Área Metropolitana de San Salvador consumen un promedio de 11.4 metros cúbicos de agua cada mes.