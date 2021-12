ARENA denuncia la detención ilegal de uno de sus colaboradores y vulneraciones en contra de su grupo parlamentario

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) denunció esta tarde la detención ilegal de uno de sus colaboradores y vulneraciones en contra de su grupo parlamentario durante la Sesión Plenaria Ordinaria N° 34 en la que se aprobó el dictamen para desaforar a Norman Quijano, diputado del Parlamento Centroaméricano, a quien acusan de negociar con pandillas a cambio de favores políticos en la campaña presidencial de 2014.

Los diputados del partido ARENA se retiraron al dar inicio la Sesión Plenaria con la justificación que este proceso en contra de Quijano es ilegal, dejando en sus curules fotografías relacionadas a las supuestas negociaciones con pandillas que han hecho algunos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele.

Seguidamente el diputado por Nuevas ideas, Carlos Bruch, colocó encima de estas otras fotografías de la campaña presidencial de Norman Quijano. Por lo que Manuel Iván Francisco Osorio, un colaborador de ARENA, entró al pleno a retirarlas por ordenes de su fracción.

Al intentar salir, este fue retenido por la seguridad de la Asamblea y luego fue trasladado por un agente policial a otro espacio.

"Cuando el señor Osorio salió del pleno fue detenido por personas que están al mando de la Presidencia de esta Asamblea Legislativa. Responsabilizamos directamente a la seguridad que está en el pleno de la integridad y la vida del señor Osorio que es colaborador de esta fracción", dijo en conferencia de prensa el diputado y jefe de fracción, René Portillo Cuadra.

"No conocemos cual es el paradero, no conocemos cual las razones de su detención. Esta fracción le ha dado ordenes Manuel Iván Francisco Osorio que retirara papeles y documentos que estaban en los curules de la fracción de ARENA. Eso no es contitutivo ni de delito ni de falta. Lo que si es constitutivo de una falta antiética que riñe con la moral y las buenas costumbres es la invasión que hizo el diputado Bruch a los curules de nuestra fracción legislativa", agregó Portillo Cuadra.

Denunciaron también "abusos" en contra de diputados propietarios y suplentes. Se le impidió a la subjefa de fracción, Silvia Ostorga, el acceso al pleno y la retuvieron violentamente; Además, el coordinador de asesores fue retenido violentamente en el pleno por el personal de seguridad.

Portillo Cuadra aseguró que denunciarán que "la fracción de ARENA ha sido violentada en sus derechos fundamentales como parlamentarios" ante la Unión Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada Americana y todos los diplomáticos acreditados en el país.

"El día de mañana estaremos visitando todas las sedes diplomáticas de nuestro país. Estaremos convocando al cuerpo diplomático para mostrarles los videos de la forma en que han sido tratados nuestros diputados y nuestros colaboradores más cercanos", dijo el diputado.

Portillo Cuadra mostró a la prensa dos memorándum en el que acreditan a su colaborador para ingresar al pleno y exigieron la liberación ilegal de este.

"Si así como han actuado de manera eficaz y pronta contra un empleado inocente, actuaran contra la delincuencia no habrían delincuentes en El Salvador, pero aprovechándose de la matonería política están prácticamente violentando todos los derechos humanos de este ciudadano que ha sido capturado ilegalmente", finalizó.