ARENA dice que GOES infla cifras en petición de $282 mill

El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, explicó ayer que el Ejecutivo está “inflando” cifras en la solicitud que hizo a la Asamblea Legislativa para que le apruebe $282 millones para pagar pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y cubrir las deudas del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), debido a que no se contemplaron en el Presupuesto General de la Nación 2017.Primero, dijo que el Gobierno pide $52 millones para IPSFA, pero que en realidad necesita $36.3 millones para terminar el año, es decir, pide $15.7 millones más. Recordó que una parte de los fondos estaba incluida cuando le aprobaron $152 millones en bonos el año pasado.En el caso de las obligaciones relacionadas con el FOP, dijo que está pidiendo $230 millones, pero que solo necesita $182.3 millones. Romero explicó que el Gobierno ya pagó $47.7 millones en enero y que, por tanto, ese dinero ya no debería de pedirse.Además, siguió explicando que tampoco debería de pedir para el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) porque ya canceló los $29 millones correspondientes a diciembre.Con dichos ajustes, sostuvo que en realidad el Gobierno solo necesitaría $189.6 millones. “Están pidiendo $92.4 millones demás, en esa parte”, expresó. “Siguen no siendo responsables, siguen incumpliendo acuerdos, desde el momento que están inflando cifras, y mintiendo”, agregó el jefe de fracción de ARENA.Al preguntarle si después de quitar esos sobrantes podrían votar, indicó que el Gobierno tiene fondos hasta abril para pagar IPSFA, y requerirá el dinero justo cuando empiece a cobrar la Renta. En el caso del FOP, consideró que podrían ahorrar no gastando en compras de vehículos, viajes y viáticos, y pagarlo de esa forma. Sin embargo, sostuvo que el tema se discutirá en la comisión de hacienda.