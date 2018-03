ARENA elegirá en julio candidatos a diputados por voto secreto

Lee también

El partido ARENA planea realizar en julio de este año las elecciones internas para elegir mediante el voto secreto de su militancia a los candidatos a diputados y alcaldes que competirán en los comicios legislativos y municipales a escala nacional programados para el domingo 4 de marzo de 2018.Por primera vez, luego de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), todos los partidos políticos tendrán que someterse al proceso de elecciones internas en el que sus militantes votarán por los candidatos. ARENA ya realizó un ejercicio parcial para las elecciones de 2015.Aunque tienen hasta el 3 de abril para hacer la convocatoria, el director de asuntos electorales de ARENA, Selim Alabí, dijo que este mes el COENA hará un llamamiento y, posteriormente, la Comisión Electoral Nacional, responsable de administrar y dirigir el evento electoral, realizará la convocatoria para que los areneros se inscriban.El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocará a elecciones nacionales el 4 de octubre.“La ley nos dice que a más tardar el 3 de agosto deberían haberse realizado todas las internas de todos los partidos políticos. Nosotros estamos hablando de que vamos a realizarlas en julio de este año”, sostuvo ayer Alabí, al acudir a una segunda reunión con magistrados del TSE y otros representantes de partidos políticos legalmente inscritos.El FMLN, PCN y PDC dicen que ya están preparando las elecciones, pero no dieron fechas.En esa misma reunión, el presidente del TSE, Julio Olivo, aseguró que les expresaron algunos problemas que tiene el organismo colegiado respecto a la inscripción de candidaturas no partidarias y de coaliciones porque hay un vacío legal. Ante esto, dijo que están pidiendo una reforma para que la inscripción de candidatos a alcaldes y diputados a la Asamblea Legislativa sea 90 días antes de la fecha de las elecciones, y no 75 días, como está. Además, dijo que los plazos contemplados no dan margen para que en las elecciones internas se defina la participación de coaliciones.