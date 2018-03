ARENA espera invitación de GOES y que cumpla acuerdo

Lee también

El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, dijo ayer que estarán pendientes de la convocatoria formal que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, haga a los partidos políticos a Casa Presidencial, para discutir la situación fiscal, la reforma al sistema de pensiones y conocer el informe de la reunión que sostuvieron recientemente funcionarios del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Aunque Interiano se mostró abierto a volver a reunirse, reiteró que el Gobierno incumplió un acuerdo firmado el 10 de noviembre de 2016. Explicó que han incumplido la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece parámetros para que el Gobierno tome medidas de austeridad, uso eficiente y ordenado de los fondos públicos para bajar el endeudamiento, lo cual no se refleja en el presupuesto general de 2017 porque tiene faltantes para pagar pensiones.El presidente de ARENA exigió al Gobierno que tome en serio el diálogo y que sea más responsable con las finanzas porque “todo lo quieren resolver con préstamos, y el país ya no aguanta”.La semana pasada el Ejecutivo le pidió a la Asamblea Legislativa que le apruebe $282 millones para pagarles a los pensionados del IPSFA y cumplir con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).Por su parte, el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, dijo que ellos siempre han apoyado la iniciativa del diálogo y van a asistir a la reunión. Se mostraron cautelosos respecto de seguir apoyando más préstamos.El jefe de fracción Mario Ponce dijo que no podía adelantar respaldo a empréstitos, teniendo en cuenta que no tienen la llave del voto 56, sino ARENA. Coincidió con Interiano en que el país está pasando por una crisis financiera bastante complicada. “Ya nuestra tarjeta de crédito está sobreendeudada”, dijo.Ponce señaló que el Estado debe disminuir el gasto en adquisiciones de bienes y servicios.