ARENA espera que GOES no esté vinculado con espionaje

Lee también

Dejando entrever que el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) tiene la capacidad instalada para adquirir y manipular el equipo que ha sido encontrado en instalaciones de organizaciones privadas, los diputados de ARENA Ernesto Muyshondt y Milena Calderón de Escalón dijeron que esperan que el Gobierno de El Salvador no esté involucrado."Esperaría que no tenga nada que ver el Gobierno, que no tenga nada que ver la OIE que debe estar orientando sus recursos al combate a la inseguridad, no a estar haciendo espionaje, acosos y hostigamiento a quienes considere son sus adversarios políticos", dijo el diputado Muyshondt.En enero, cinco casos fueron denunciados a la Fiscalía. FUNDE, FUSADES, ABANSA, CAMARASAL y ANEP encontraron en sus instalaciones equipos que intervenía sus telecomunicaciones.El fiscal general Douglas Meléndez declaró el pasado lunes que iniciarían una investigación de oficial al respecto. También en la Asamblea Legislativa se estudia la creación de una comisión especial para que investigue los hechos.