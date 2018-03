ARENA exige disculpa de Chicas para seguir el diálogo

Lee también

El diálogo entre ARENA y el Gobierno sufre otra fisura. El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, aseguró ayer que no asistirán a las reuniones con el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, y sus funcionarios de Gobierno, hasta que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, les ofrezca una disculpa pública por ofender a la diputada Milena Calderón de Escalón, quien ha sido la delegada en los últimos dos encuentros.“A raíz de las irresponsables declaraciones y mal educadas declaraciones del secretario de Comunicaciones hacia nuestra subcoordinadora de fracción, secretaria de la comisión de hacienda, (y) diputada por varios períodos, ARENA se retirará de cualquier mesa de diálogo que exista y que el Gobierno nos invite, mientras el secretario de Comunicaciones no se disculpara (públicamente) con Milena”, dijo a los medios de comunicación, durante el desarrollo de la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa.Este martes 14 de marzo, durante la entrevista de Canal 10, Chicas criticó que el presidente de ARENA, Mauricio Interiano, no asistiera a las reuniones entre el Gobierno y los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC, donde se discuten medidas fiscales ante la situación económica del país, y en su ausencia delegara a “un segundón”, en este caso a Calderón de Escalón.“Es una falta de compromiso, es una falta de respeto al pueblo salvadoreño. Si un partido político es representativo de quienes le eligieron, obviamente, ese segmento de la sociedad a la hora de un diálogo no está debidamente representado si quien llega (a las reuniones) es un segundón”, dijo ese día Chicas.Calderón de Escalón fue acompañada en una conferencia de prensa por mujeres de su fracción, pero no tuvo respaldo del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), integrado por diputadas de todos los partidos, y el cual las mujeres consolidaron han creado una Unidad de Género.La diputada calificó de “inaudito que una persona que dice ser el secretario de Comunicaciones tenga tan floja la boca para poder faltar el respeto a una persona de oposición”. “Primero, para mí es un honor representar al presidente de mi partido en las reuniones”, dijo la legisladora.Y mientras los diputados de ARENA se pronunciaban, Chicas escribió en su cuenta de Twitter: “Como lo que necesitamos es dialogo”, pedía “disculpas a Milena y que llegue Mauricio Interiano”, porque el “país necesita acuerdos no pretextos”.Sin embargo, esta disculpa no fue aceptada por la diputada.“Hay una disculpa en las redes sociales que ha salido del señor Chicas. Que pide disculpas, pero que le pide que Mauricio Interiano asista... No (acepto la disculpa vía Twitter). Creo que tiene que haber una disculpa personal, creo que debe haber un respeto, porque hay una ley que cumplir y la ley exige el respeto a la mujer”, expresó la diputada.El pasado 19 de enero, ARENA se retiró de las mesas de diálogo donde participaban solo con el Gobierno, debido a que el Ejecutivo buscó los 43 votos para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2017, sin contemplar el financiamiento de las obligaciones de los certificados de Inversión Previsional (CIP), pensiones del IPSFA, el subsidio a la energía eléctrica, y las elecciones de 2018. El 15 de febrero, el Gobierno le dio un giro e incluyó a todos los partidos, y empezaron a reunirse todos los miércoles.