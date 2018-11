ARENA habla de aprobar presupuesto 2019 con deuda parcial

El Ministerio de Hacienda ha pedido a los diputados de la Asamblea Legislativa la aprobación de alrededor de $2,400 millones para enfrentar los vencimientos de la deuda en 2019 y 2024, y para dejar la mesa limpia al siguiente gobierno.

Para completar el Presupuesto General de la Nación 2019, Hacienda solicita una emisión de deuda por $1,407 millones, de los cuales $607 millones son para gastos incluidos dentro del presupuesto, como el pago de pensiones de la Fuerza Armada, el presupuesto especial de elecciones, el escalafón de salud y la compra de medicamentos; otros $800 millones serían para seguir pagando deuda.

El diputado del partido ARENA René Portillo Cuadra dijo ayer que no pueden aprobar de un solo los $1,407 millones para todo el año que pide Hacienda.

"Nosotros estaríamos dispuestos a votar por un presupuesto equilibrado, financiado, y, si es necesario, financiar deuda que financie la deuda que se vaya venciendo. Lo que no podemos aprobar son los $1,407 millones de una vez porque entonces se los van a robar. Simple y sencillamente ese dinero excede de las funciones del presidente hasta el 1.º de junio y esta amortización sería para todo el año. No queremos darle un dinero que este gobierno no lo va a ocupar, porque si lo tiene en la gaveta de CAPRES, lo más seguro es que se lo va a robar", dijo el legislador.

Aseguró que como fracción, están analizando el tema. "Estamos analizando cuánto se puede aprobar y lo más importante es qué se puede aprobar. Porque si vamos a aprobar la amortización de deuda y se va a seguir dando dinero para Casa Presidencial para campañas de Casa Presidencial, para los ninis, es decir, dinero que puede ocuparse para otra cosa más productiva, pues simple y sencillamente habría observaciones", agregó Cuadra.

El presupuesto todavía está en discusión de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa.