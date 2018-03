ARENA inicia internas sin reportar cantidad de personas inhabilitadas

Lee también

El calendario electoral interno del partido ARENA comenzó a correr ayer con la convocatoria a elecciones internas que hizo el Consejo Electoral Nacional (CEN). Sin embargo, algo que los integrantes de dicho consejo, así como representantes del mismo COENA, no han dicho es quién o quiénes son los funcionarios o militantes tricolor que han sido sancionados por el partido a través del Tribunal de Primera Instancia de dicho instituto político.Hasta el momento, el único caso que ha sido público, y que el mismo funcionario lo reconoce, es el del alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. El funcionario fue sancionado por el Tribunal de Primera Instancia tras hacer críticas al presidente del COENA, Mauricio Interiano. Ruano evitó entrar en más detalles.Al consultarle sobre el tema, el coordinador del SEM, Ricardo Martínez Morales, dijo que no pueden hacer públicos quiénes han sido sancionados o son parte de algún proceso disciplinario porque “respetan la presunción de inocencia”.“Los procesos sancionatorios no son públicos; los conoce la persona que está siendo acusada de algo, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Ética. Ni el COENA sabe quiénes están siguiendo ese proceso”, expresó Martínez.Uno de los dirigentes de ARENA que ha sido sancionado es el actual alcalde del partido ARENA Salvador Ruano. El funcionario actualmente no goza de los derechos partidarios por ser militante tricolor tras haber sido sancionado por un período de seis meses.Ese período vence el 15 de mayo, por lo que Ruano no dudó en decir ayer que buscará la reelección por la comuna de Ilopango.“La autoridad máxima en el tema electoral en mi partido es el CEN. Lo que puedo decirte es que para el momento de inscripción yo estoy habilitado para poderme inscribir. No tengo ninguna inhabilitación. Sí estoy interesado y, si Dios me lo permite, voy a buscar un tercer período”, dijo Ruano.De acuerdo con el calendario electoral dado por el CEN, los militantes de ARENA que deseen participar en el proceso tendrán del 15 al 21 de mayo para presentar todos los documentos que la CEN ha pedido como requisitos.Quienes cumplan estos requisitos, y tras ser evaluados por el CEN y el COENA, podrán hacer una gira de promoción del 3 al 16 de julio. La elección interna se realizará el 23 de julio. El 24 y 25 de julio se recibirán recursos de apelación y la CEN deberá resolverlos, para que el 28 de julio se declaren en firme.