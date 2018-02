ARENA inscribió otro candidato a alcalde de San Alejo

El partido ARENA sustituyó a su candidato a alcalde de San Alejo, en La Unión, luego de que la Junta Electoral Departamental (JED) rechazó la inscripción del alcalde Inmar Barrera, quien buscaba reelegirse. La decisión de la junta también fue confirmada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Autoridades departamentales del partido tricolor en La Unión afirmaron que el nuevo aspirante a la comuna es Juan Antonio Reyes, quien iba como candidato a síndico en la planilla anterior, cargo que también desempeña en la actual administración.

“La bandera está bien posicionada por el trabajo que se ha hecho, y el otro factor es que el candidato que llevamos no es ajeno, porque ha estado los tres períodos con Inmar en el concejo y es una persona reconocida”, apuntó Carlos Elvis Andrade, director departamental de ARENA.

Agregó que Barrera se ha incorporado al equipo de campaña en el municipio para apoyar al nuevo candidato, pero aclaró que el exaspirante no anda haciendo proselitismo para él, lo cual esperan que influya positivamente para que el partido mantenga esa comuna.

La JED informó que la nueva planilla ha sido aceptada e inscrita y con esto han dado por cerrado el caso, a pesar de que Barrera interpuso un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la presunta violación a sus derechos como ciudadano, al rechazarle la inscripción.

“Han presentado un recurso, pero la sala no tiene competencia en el tema electoral, según la Constitución, porque en este caso no se le ha violentado ningún derecho. Ya los tiempos están cortos y del 28 de febrero en adelante ya no se puede mover ninguna planilla, salvo por fallecimiento que se puede sustituir”, explicó Marcos Vanegas, presidente de la JED.

Sin embargo, el director departamental de ARENA en La Unión dijo que están a la espera de que la sala responda en tiempo y a favor del alcalde, para volver a la primera planilla que presentaron.

Además de la sustitución de Barrera también hubo otros cambios de posiciones en la anterior planilla, pues el resto de personas que acompañaban al excandidato cumplían con los requisitos de ley para aspirar al cargo público.

La JED también informó que en el departamento de La Unión se ha cerrado el proceso con la inscripción de 82 planillas de los 18 municipios. Los partidos ARENA, FMLN y GANA inscribieron planillas para todos los municipios, en tanto el PCN solo en 16 localidades, el PDC presentó nueve y FPS registró tres.