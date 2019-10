ARENA mete al debate la presidencia legislativa

Luego que los diputados del PCN se alinearan a GANA y se alejaran del acuerdo que tenían con ARENA, FMLN y PDC de votar por la elección del nuevo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, el presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que han puesto en duda la actuación del PCN, al punto de considerar que el diputado Mario Ponce ya no asuma la presidencia de la Asamblea Legislativa.

En mayo de 2018, cuando inició la legislatura, ARENA, PCN y PDC hicieron una alianza y aprobaron un "protocolo de entendimiento" en el que se repartieron por año y medio la presidencia. Acordaron que del 1 de mayo de 2018 al 31 de octubre de 2019 estaría al frente Norman Quijano, y del 1 de noviembre al 30 de abril de 2021 asumiría Mario Ponce.

López Davidson aseguró que ese protocolo no está roto, pero dijo que antes de tomar una decisión iniciará conversaciones con el PCN y con el resto de partidos, a excepción de GANA porque es el partido de gobierno.

Explicó que el PCN tradicionalmente ha sido aliado de los gobiernos de turno y le preocupa que en este momento la Asamblea Legislativa quede en manos de un aliado del Ejecutivo y no haya balance entre poderes.

"Al final, podrá ser de que continúe Ponce, pero vamos a hacer una evaluación, cuáles son nuestras condiciones para el bien del país, para el bien de la imagen del poder Legislativo. Eso es algo que tenemos que evaluar entre todos los partidos políticos y ver entonces quién es el mejor representante para defender los intereses del poder Legislativo, que no se vuelva sumiso al poder Ejecutivo", sostuvo el presidente de ARENA.

"Porque lo que sí no vamos a permitir es que el Legislativo quede bajo control del Ejecutivo y la actuación del PCN dice mucho", agregó López Davidson.

Ayer, incluso, se mencionó que el diputado del PDC, Rodolfo Parker, podría ser el candidato para desbancar a Ponce. Al respecto, el legislador escribió en su cuenta de Twitter: "Hay controversia de fuerzas legislativas, no habiendo tenido yo participación en los hechos que la provocan, por lo que no es propio se me pretenda poner en medio de ella. Los desencuentros los resuelven o no, sus protagonistas".

El FMLN, que no firmó el protocolo de entendimiento ya que en ese momento era aliado de GANA, también respondió en Twitter. En su cuenta oficial dijo que "no tomará parte en ningún acuerdo para modificar el protocolo de entendimiento para el relevo de la presidencia de la Asamblea Legislativa".

Para cambiar el protocolo de entendimiento se requiere de al menos 43 votos. Es decir, que para dejar fuera al PCN y sin tomar en cuenta a GANA, ARENA necesita del apoyo del FMLN.

López Davidson también habló de poner en la presidencia a otro miembro del PCN. En ese caso, ambos partidos sí tienen los votos para hacer un cambio.

"Eso tenemos que evaluar realmente quién podrá ser en todo caso. Podrá haber gente dentro del PCN, podrá haber gente dentro de otro partido político... es un tema que tenemos que evaluar pronto", respondió López Davidson al preguntarle si no descartan quitarle el apoyo a Ponce.

El presidente de ARENA también cuestionó el gasto que hacen las fracciones del PCN y de GANA. "Nosotros no queremos que continúe malgastando el dinero del pueblo ni queremos que sea cuna de mucha gente que no está haciendo nada", dijo.