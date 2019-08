“ARENA no es el partido de ella… (Milena) no es una persona de nosotros”, dice nuevo presidente del COENA

El recién electo presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) Gustavo López Davidson sugirió este lunes que la diputada de ARENA Milena Mayorga debería abandonar el partido, tal como lo hicieron los exdiputados Johnny Wright y Juan Valiente.

Sobre la unidad entre los miembros del partido, “es solo una persona la que principalmente me preocupa”, dijo Davidson refiriéndose a Mayorga. “Yo la apoyé y la respeto muchísimo, pero ella debe entender que ya no es una persona que esté cómoda en ARENA. Nunca militó en ARENA, entró por un ´fast track´ (vía rápida) por decir y la verdad es que no ha generado ese resultado positivo”, añadió.

“(Mayorga) no es una persona de nosotros y eso no es ningún pecado”, reiteró el nuevo presidente del COENA.

Por su parte, Mayorga dijo este lunes en el programa de entrevista Al Punto que no ve en Davidson una persona que vaya a hacer las transformaciones que necesita el partido. “Él se confunde y piensa que ARENA es una franquicia para vender intestinomicina”, expresó.

Mayorga, así como los diputados Gustavo Escalante y Felissa Cristales, tienen procesos abiertos en el Tribunal de Primera Instancia de ARENA por petición de la Comisión Política por supuestamente violar los estatutos del partido y han sido separados de las actividades internas del instituto político.