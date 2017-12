ARENA no gana credibilidad porque sus diputados no rechazan los privilegios que tienen: FUNDE

No haberse logrado quitar “demonios del pasado” y tampoco dar señales de rechazo de privilegios que tienen los diputados en la Asamblea Legislativa, son los motivos por los que Roberto Rubio, director de FUNDE, dice que ARENA gana poca credibilidad.

“Tiene poca credibilidad porque no ha logrado quitarse ese demonio, no ha logrado exorcizar sus pecados entonces la gente dice ‘bueno y por qué le voy a creer ahora si él no reconoce lo de atrás, quiere decir que él está criticando solo porque está en la oposición y cuando llegue va a ser lo mismo’”, declaró Rubio en la entrevista Frente a Frente.

En la Asamblea, ARENA es mayoría y a esto apeló el director de FUNDE cuando criticó a los diputados de oposición por no dar muestras de que rechazan los privilegios que tienen, vales de gasolina, asignaciones de vehículos, entre otros.

A pesar de la crisis que vive el país, otros privilegios que los diputados en general tienen son dinero para contratar personal, les asignan teléfonos de alta gama,seguro médico,dos bonos por año equivalentes a dos salarios,pasaporte diplomático,viajes,viáticos, entre otros.

Rubio dice en @Frentea_Frente que mientras @ARENAOFICIAL no muestre señales concretas en las que rechace privilegios, no tendrá credibilidad — LPGPolitica (@LPGPolitica) 28 de diciembre de 2017

A pesar de eso, ARENA se ha convertido en el principal crítico del gobierno por los excesos que tienen y de ahí que condiciona sus votos para el presupuesto 2018.

“¿por qué ARENA no va y se convierte en un adalid para eliminar esos privilegios y dar esos señales contundentes? Mientras no tenga ese discurso fresco, mientras no dé señales, actitudes concretas, difícilmente va a tener credibilidad”, sentenció Rubio en la entrevista.