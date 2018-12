ARENA ofrece votar por $350 mill para ajustar presupuesto

Los diputados de ARENA únicamente están dispuestos a aprobar alrededor de $350 millones de deuda de los $607 millones que pide el Gobierno para ajustar los gastos extras del Presupuesto General de la Nación 2019. Esto implica un recorte de $207 millones. Así lo indicó el subjefe de fracción, Julio Fabián.

El Gobierno no acepta esa propuesta, y hasta ayer por la tarde no había acuerdo para pasar el proyecto de presupuesto en la sesión plenaria de hoy.

"Mientras no se le baje a $350 millones o $400 millones que sería lo máximo, no podríamos aprobar", dijo Fabián. "Ellos (Gobierno) no quieren porque dicen que tienen programas sociales y otras cosas", agregó.

El legislador tricolor cuestionó que a pesar de que el Gobierno defiende algunas partidas presupuestarias no cumple con la ley del escalafón para los empleados de salud, destina "un montón de plata" para el INJUVE y aumenta las plazas.

Aseguró que una de las peticiones es aumentar el presupuesto del escalafón del Ministerio de Salud de $17 millones a $24 millones para cumplir con la ley. "Ellos solo quieren darles el 8 % al 47 % de los empleados de salud, que en su mayoría son los que han entrado en los últimos 10 años y que al final son activistas políticos de ellos. Pero al empleado de salud que tiene 20 a 25 años y que ganan más de $2,000 les quieren dar solo el 2 %. Son cosas injustas", dijo.

ARENA también pide recortar $20 millones a Casa Presidencial, otros gastos en CEL, publicidad y contrataciones de personal.

El Gobierno, además, ha solicitado la aprobación de $800 millones para seguir pagando deuda. En este punto hay acuerdo, incluso se podría avalar por separado, según indicó Fabián.

El diputado del PCN, Mario Ponce, dijo que ellos están listos para votar si las plazas son para médicos, enfermeras y maestros, pero no para administrativos. La diputada del FMLN Yanci Urbina aseveró que las contrataciones de empleados son para salud, seguridad y ministerio público. Las pláticas seguirán este día.