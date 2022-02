ARENA pide al GOES se ponga al día con pago de pensión universal

Debido al retraso del gobierno de Nayib Bukele en el pago de la pensión universal a adultos mayores durante diez meses, legisladores presentaron ayer una iniciativa para que la Asamblea emita un recomendable al ministerio de Desarrollo Local para saldar la deuda con la población.

La propuesta fue presentada por los legisladores Mauricio Linares y Francisco Lira, ambos de ARENA, quienes indicaron haber conocido del impago en sus visitas a territorio.

En enero pasado, LA PRENSA GRÁFICA reportó que, según el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL), hasta octubre de 2021 solo se había pagado al 42.2 % de los municipios beneficiarios; y a estos se les había cancelado nada más lo correspondiente a los primeros cuatro meses del año.

El FISDL, entonces, trabajaba bajo la coordinación del ministerio de Desarrollo Local. Sin embargo, luego que la Asamblea oficialista avalarala la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) para quitarle el FODES a las alcaldías, la DOM también absorbió el FISDL.

Pese a dicha absorción, no hubo comunicación oficial respecto a la continuidad de los programas sociales que ejecutaba el FISDL. De hecho, víctimas del conflicto armado que también recibían una cuota mensual denunciaron que no se les ha cancelado la misma, y que el gobierno no ha respondido a sus preguntas sobre qué pasará con el programa.

"Hay una preocupación en territorio. Hace varios meses eran ocho meses de deuda de la pensión básica universal; actualmente estamos llegando a diez meses, que son más de $18 millones que los adultos mayores no están recibiendo", explicó Lira.

Pese a que el FISDL fue absorbido por la DOM, el recomendable es dirigido al ministerio encabezado por María Ofelia Navarrete, mejor conocida como María Chichilco.

"Que se le pueda dar prioridad a nuestros adultos mayores para que puedan recibir su pensión universal. No se vale que se gasten $15 millones en compra de bitcóin, cuando lo que habría que cubrirle en ocho meses de pensión —ahora son diez— eran $19 millones", cuestionó Linares.