ARENA pide que se revierta el pliego tarifario que cobra ANDA

Una iniciativa para que se revierta el pliego tarifario que actualmente cobra a residencias y negocios la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) fue presentada por la diputada de ARENA Martha Évelyn Batres.

La propuesta de la legisladora no solamente consiste en que entren nuevamente en vigor las tarifas que se cobraban antes de octubre de 2015, esto mediante un decreto transitorio.

Mientras tanto la Secretaría Técnica de la Presidencial elabora un “estudio técnico financiero, con impactos económicos y sociales de los cambios de tarifas sobre los consumidores del servicio”, esto motivado por un pliego tarifario que la Junta de Gobierno de ANDA debe entregarle a la secretaría.

“Con esto nosotros lo que estamos haciendo es salvaguardar la economía familiar y no permitir que se continúen dando abusos y cobros injustificados como se ha dado desde 2015”.

Martha Évelyn Batres, Diputada de ARENA

“Para nosotros es importante que no solamente quedemos en la crítica, sino en la propuesta... Que sea la Secretaría Técnica la que envía esa propuesta (de nuevas tarifas) a la Asamblea Legislativa para darle la no objeción a esa propuesta de modificación al pliego tarifario; con esto, nosotros lo que estamos haciendo es salvaguardar la economía familiar y no permitir que se continúen dando abusos y cobros injustificados como se ha dado desde octubre de 2015 hacia acá, que le ha generado a ANDA alrededor de $60 millones extras anuales a costa de las miles de familias salvadoreñas que pagan más por un servicio que muchas veces ni se recibe”, declaró la diputada.

Además de que la Junta de Gobierno presente el nuevo pliego tarifario, también deberá llevar a la Secretaría Técnica una “focalización del subsidio en los servicios de agua potable, alcantarillado u otros”.

En ese sentido la secretaría, según la propuesta presentada, “deberá contemplar una estrategia y criterios claros de focalización de los subsidios en las servicios referidos”. La Asamblea contará con tres meses para emitir su no objeción, de lo contrario, se entenderá que los diputados la rechazaron.

La propuesta será estudiada en el seno de la comisión de economía de la Asamblea al igual que otras que se tiene sobre el tema. La diputada solicitó a sus colegas de todos los partidos políticos a que la apoyen para que la reversión se haga pronto por el bien de la ciudadanía.

$63.8

millones gastó en remuneraciones ANDA en 2017; según Batres, en 2009 gastó $28.2 millones.