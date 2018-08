ARENA pide transparencia por negociación con China

El partido ARENA reaccionó con críticas a la decisión tomada por el Gobierno salvadoreño de romper las relaciones diplomáticas que por más de ocho décadas se tuvo con Taiwán para iniciarlas con la República Popular de China, y advirtió sobre la posibilidad de que esta decisión conlleve consecuencias para el país de parte de Estados Unidos.

"La soberanía nacional no se vende" tituló ARENA el comunicado que emitió para rechazar el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán.

"ARENA advierte que el Gobierno del FMLN ha tomado dicha decisión sin medir las consecuencias que dicho paso traerá, en el marco de los esquemas de geopolítica internacional, con aliados estratégicos tradicionales de El Salvador, como Estados Unidos, perjudicando y poniendo en peligro innumerables proyectos de cooperación con nuestro principal socio comercial y, peor aún, afectando a miles de salvadoreños dependientes de dichos programas", declaró el partido en el comunicado.

"Nos preocupa enormemente que apertura de relaciones diplomáticas con República Popular de China esté ‘amarrada’ a la entrega de parte de nuestro territorio a los intereses de ese país o en su defecto la entrega de alguna obscura concesión", agregó el instituto político en su misiva.



Taiwán cooperó con El Salvador en diversos rubros como salud, alimentación y desastres, entre otros aspectos. Incluso la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada que 500 toneladas de arroz que fueron donadas por el país asiático fueran distribuidas en 143 municipios declarados en alerta roja por la sequía severa por la Dirección de Protección Civil.

Por su parte, el candidato presidencial Carlos Calleja cuestionó al Gobierno porque la decisión la toman a meses de que sean las elecciones.

"El Gobierno nos debe explicaciones. ¿Por qué decide romper relaciones con Taiwán? ¿Por qué a 6 meses de las elecciones? Me preocupa el momento en que lo hacen y las consecuencias que la relación con China nos puede traer con Estados Unidos", declaró Calleja.

Esto en alusión a lo expresado por el senador Marco Rubio, quien expresó en sus redes sociales la posibilidad de que Estados Unidos retire su apoyo al programa Alianza por la Prosperidad.

Luego, Calleja aseguró en una entrevista brindada ayer en la mañana que una de las principales dudas surgidas tras el anuncio es la forma en la que se dio la negociación con China, puesto que "un acuerdo comercial no se logra de la noche a la mañana", en palabras de Calleja.



"Nos preocupa la falta de transparencia con la que se manejó este tema, esto no se dio de la noche a la mañana. Se mina la confianza y no hay certeza de lo que se viene, no fue manejada de la mejor forma", declaró el presidenciable por la Alianza por un Nuevo País.

"Estados Unidos está a la par de nosotros en programa como Alianza para la Prosperidad, Asocio para el Crecimiento y estamos corriendo el riesgo de perder esa ayuda. Tengo serias dudas de que si esta decisión afectará la relación con Estados Unidos. Queremos entender qué es lo que gana El Salvador con esto y por qué se hace en medio de una elección", expresó Calleja.

Entre tanto, la diputada Margarita Escobar, del partido ARENA< aseguró que la ruptura de relación se trata de una falta de respeto para Taiwán y aseguró que lo fue más "que ni siquiera hubo un agradecimiento de parte del presidente Sánchez Cerén. Dijo que había una supuesta relación con Taiwán en la cadena".