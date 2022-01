ARENA pierde cuatro alcaldes en Morazán

Cuatro alcaldes del partido ARENA de Morazán oficializaron su renuncia al partido tricolor durante la mañana de ayer. Aseguran que su principal motivación ha sido el desinterés y falta de apoyo del COENA hacia ellos y las bases del partido en cada uno de los municipios donde gobiernan.

Loren Argueta, alcalde de Cacaopera; Cesar Saravia, alcalde de Sociedad; Natanael Fuentes, Alcalde de San Simón y David Villela, alcalde de Delicias de Concepción, son los que ayer abandonaron las filas del partido tricolor.

"Ni tan siquiera cuando se hizo pública nuestra decisión tuvimos una llamada por parte del COENA para preguntarnos las razones, o que regresemos, y es porque no tienen la solvencia moral para pedirlo", dijo Argueta y añadió que esta decisión la estaban evaluando desde hace meses.

"Muchos dicen que esto tiene que ver o está relacionada con presión por parte de la corte de cuentas y no eso no es cierto, lo hacemos porque queremos llevar desarrollo a nuestro municipios", dijo

Pese a que Argueta intentó desvincular al Gobierno de la decisión que han tomado, el alcalde de Delicias de Concepción sí aceptó que pertenecer al partido ARENA significa estar abandonado por el Gobierno, que es donde está centralizado el trabajo en obras en los municipios.

"Lamentablemente no hemos podido llevar desarrollo a nuestra gente porque estamos abandonados, necesitamos tener espacios con la gente del presidente Nayib Bukele y así poder traer desarrollo, no nos debemos a una ideología sino a nuestra gente", manifestó.

Los alcaldes se declararon independientes y manifestaron estar conscientes que bajo esta forma no podrían buscar la silla edilicia en el 2024.

"Lo que venga después, no sabemos si habrá oportunidad, está una ley que no nos permite pero si no podemos hacerlo nos retiraremos contentos, pero si hacemos las cosas bien será Dios y las diferentes instituciones si nos abren el espacio para ello", dijo Argueta.

Por el momento las únicas dos alcaldías que siguen gobernadas bajo la bandera de ARENA en Morazán son las del municipio de Yamabal y San Fernando.

Las renuncias de estos funcionarios de Morazán se suman a las de otros 19 exintegrantes del partido que también decidieron abandonarlo.

El miércoles de esta semana, el partido tricolor tuvo bajas de alcaldes del departamento de La Libertad, entre ellos el de Jicalapa, José Menjívar. Él presentó una carta de renuncia dirigida al Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), la máxima instancia de dirección tricolor.

En común, todos los funcionarios que abandonaron las filas de ARENA, y que suman 23, justifican su decisión con el hecho de que la dirigencia tricolor los ha "abandonado" y que no están escuchando lo que las bases intentan transmitirles.

Pese a que desde el COENA todavía no hay un pronunciamiento ante las recurrentes renuncias, los diputados que ARENA tiene en la Asamblea sí han externado una posición. Rodrigo Ávila, diputado por el departamento de La Libertad, dijo que los alcaldes que han dejado el partido han sido, de alguna manera, presionados para tomar esa decisión.