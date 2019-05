ARENA posterga aprobación de reformas a estatutos

Postergada y sin fecha para su realización está la asamblea general extraordinaria de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que se iba a realizar el próximo domingo y en la que se aprobarían una serie de reformas a los estatutos del partido.

La decisión se tomó el lunes pasado mientras se desarrollaba una jornada de consulta, según dijo el subjefe de la fracción tricolor, Julio Fabián.

Cuando tomaron el acuerdo también plantearon que quien debe liderar el proceso de reformas es el nuevo Consejo Ejecutivo Nacional (COENA).

"Se acordó que no era el momento de poder impulsar las reformas estatutarias por el hecho de que diferentes sectores que habían sido consultados casi todos coincidían en que no estaban de acuerdo con algunas reformas que se estaban planteando. En ese sentido, consideramos que no era oportuno darle continuidad a las reformas y se acordó que sea el próximo COENA con el tiempo suficiente que pueda llevar a cabo las reformas que estime convenientes", declaró Fabián.

Que el COENA maneje el proceso de reformas es uno de los escenarios que posiblemente sucedan. El otro, indicó Fabián, es que los estatutos del partido no sufran cambios.

Bajo esta última premisa, Fabián dijo que "no hay razón por la cual pudiésemos adelantar dichas elecciones. Si eso fuese así, estaríamos haciendo nuestra elección hasta en el mes de septiembre, que es cuando concluye el mandato del actual COENA".

El pasado 6 de mayo, el presidente del partido, Mauricio Interiano, convocó a una asamblea general extraordinaria para que en ella se encontraran soluciones ante la demora de la Comisión Electoral Nacional (CEN) en presentar un calendario que defina fechas del proceso interno.

Ayer, el diputado de ARENA y exmiembro del COENA, René Portillo Cuadra, confirmó que la asamblea se había cancelado.

"Todavía hay algunos aspectos logísticos que impiden que el proceso interno pueda ser esta semana y entiendo que se va a trasladar para una nueva fecha", dijo Portillo Cuadra.

Desde la perspectiva del parlamentario, la comisión política dio un paso positivo al atender la solicitud de suspender la asamblea porque demuestra que está abierta a considerar las observaciones que los miembros del partido hacen a las propuestas de reforma que presentaron.

"Todos los sectores del partido dijimos que era mejor que procediéramos a la elección interna y que dejáramos en un segundo momento las reformas a los estatutos", dijo el legislador.