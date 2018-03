ARENA presenta demanda de ilegalidad contra presupuesto 2017

Lee también

El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, acudió esta tarde a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Presupuesto General de la Nación 2017 que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 18 de enero, con 49 votos de los diputados del FMLN, GANA, PCN, y PDC.Según el legislador, la demanda se fundamenta en primer lugar en que se violentó la Constitución debido a que el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, primero sometió el decreto a votación y después se debatió; segundo, no existe ninguna potestad Constitucional para designar fondos a organizaciones no gubernamentales y, por tanto, la Asamblea excedió sus facultades; tercero, el presupuesto no contempla todos los gastos ya que se quita $22.5 millones de Educación, Seguridad, y Salud, y se trasladan a otras partidas que no son los fines esenciales para los que está diseñado; y cuarto, se obvió el financiamiento para las obligaciones de Certificados de Investigación Previsional, escalafón de Salud, ley de veteranos, e IPSFA.Aseguró que si la Sala lo declara ilegal entraría en vigencia el presupuesto de 2016.El diputado del FMLN, Rolando Mata, dijo que espera que la Sala sea "racional y lo analicen de acuerdo a lo que dice la Constitución" y no a "los caprichos y deseos de cualquier persona"."Como dice la abuelita en mi barrio: (Portillo Cuadra) se presenta como gallito chingón", expresó.El diputado del PCN, Mario Ponce, aseguró que si se resuelve en contra del presupuesto, los efectos serían complicados porque algunos proyectos se detendrían, pero el Estado no se paraliza..