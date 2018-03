ARENA: reunión con Sánchez no es volver a mesas de diálogo

Lee también

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, tiene previsto reunirse hoy a las 10 de la mañana en Casa Presidencial con los representantes de partidos políticos para darles un informe de un encuentro que sostuvieron el secretario técnico, Roberto Lorenzana, y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la semana pasada en la ciudad de Washington, Estados Unidos, en el que se incluye el tema de la reforma al sistema de pensiones y las medidas para resolver el problema fiscal.El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, confirmó ayer que el presidente del partido, Mauricio Interiano, atenderá la invitación del mandatario, lo cual no significa regresar a las mesas de diálogo que abandonaron el pasado 19 de enero, un día después de que el FMLN, GANA, PCN y PDC aprobaron el Presupuesto General de la Nación 2017 con rubros de pensiones sin financiamiento. “Una cosa es ir a reunión donde se va a rendir informe de organismos y otra cosa es iniciar el diálogo”, expresó el diputado y miembro del COENA René Portillo Cuadra.“Confirmarles que vamos a ir mañana como ARENA a la invitación que ha hecho el presidente de la República. Estará atendiendo la invitación. Como es para secretarios generales y presidentes de partidos, va a estar nuestro presidente, Mauricio Interiano, va a asistir a la reunión, ya que es una invitación informativa de las reuniones que tuvieron con el Fondo Monetario Internacional y con el BID”, indicó Romero.El secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, y el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, también habían confirmado anteriormente que acudirían al llamado que hizo el sábado Sánchez Cerén durante el programa del Festival del Buen Vivir.Roberto Lorenzana adelantó este lunes que los organismos internacionales les recomendaron mejorar la propuesta de crear un sistema mixto de pensiones, el que se plantea que los trabajadores pasen al sistema de reparto sus ahorros.El funcionario dijo que uno de los señalamientos del BID es que la propuesta solo será sostenible para al menos 10 años, y luego los trabajadores podrían quedarse sin el pago de pensión.ARENA y GANA ya han adelantado que no están de acuerdo con esa propuesta del Gobierno de un sistema de reparto porque pondría en riesgo el dinero de los cotizantes.ARENA es clave para acuerdos fiscales que requieran de la aprobación de préstamos porque necesitan 56 votos, no así para una reforma al sistema de pensiones, pues se aprueba con 43 votos. Pero para esto el FMLN, que solo tiene 31 diputados, necesitaría del apoyo de GANA, PCN y PDC.De hecho, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo ayer que no es posible llegar a acuerdos sin la participación de ARENA, y se mostró abierto a ceder en las propuestas que tenga la derecha. “Por ejemplo, el partido ARENA dice: ‘Es que no han cumplido los acuerdos’. Ah, bueno, vamos a la mesa y en la mesa, de manera seria, de manera documentada, el partido si tiene argumentos y los puede fundamentar de qué cosas no hemos cumplido como Gobierno, pues para eso es el diálogo”, mantuvo Chicas.Sin embargo, los criticó por un anuncio publicitario en el que dicen que están dando el primer paso, pero se retiraron de las mesas de diálogo.El funcionario advirtió que si ARENA no llega, “es sencillo: el país tiene la amenaza en los próximos meses de caer en un impago” si no se resuelve el déficit que enfrenta para pagar pensiones.ARENA ha reiterado que el Gobierno usa las instancias de las mesas diálogo solo para pedir más préstamos; además, le sigue reprochando que no ha cumplido con los acuerdos que firmó el 10 noviembre de 2016 en Casa Presidencial, lo cual dio paso para que aprobaran una deuda de $550 millones para finalizar el año y una Ley de Responsabilidad Fiscal que, a criterio de ARENA, tampoco se está cumpliendo porque siguen sin hacer ajustes al gasto.Por las mismas circunstancias, el diálogo con el Gobierno ha venido fracasando. El 28 de agosto de 2015 cinco partidos políticos firmaron en Concepción de Ataco, Ahuachapán, en presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una declaratoria conjunta que creó una mesa interpartidaria, pero al final no rindió frutos.