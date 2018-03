ARENA vaticina que Gobierno volverá con medidas drásticas tras reunión con FMI

Lee también

Donato Vaquerano, diputado de ARENA, consideró ayer que los delegados del Gobierno regresarán con medidas drásticas después de reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que no trabajaron sobre un primer acuerdo que firmaron en 2012 y no tomaron medidas de austeridad.“Cada día que va pasando, y que el FMLN siga actuando irresponsablemente y gastando lo que no tiene, cada día le va a ser más difícil las medidas que va a tener que tomar. Han desaprovechado las oportunidades desde 2012; ese era justo el momento para tomar medidas que no hubieran sido tan drásticas como las que va a tener que tomar ahora”, advirtió.Vaquerano recordó que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo hace unas semanas que más temprano que tarde se tendrá que analizar aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De hecho, una de las sugerencias del FMI para lograr un ajuste fiscal es aumentar la tasa del IVA del 13 % actual al 15 %.“El FMI les a salir con que tienen que ajustar números. Van a venir con golpes duros definitivamente, y ellos (Gobierno) van a ser los últimos que van a querer tomar alguna acción responsable”, indicó Vaquerano, tras conocer que el secretario técnico, Roberto Lorenzana, y Carlos Cáceres, viajan a Washington para sostener una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, posteriormente , con el Fondo Monetario Internacional.En diciembre de 2016, una misión del FMI visitó el país buscando medir voluntades políticas para un programa de ajuste fiscal, que tendría que llevarse a la Asamblea Legislativa.