ARENA y FMLN-GANA Inflexibles con sus propuestas para elegir magistrados de Salas

Un acuerdo sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lleguen luce aún más lejano en la Asamblea Legislativa luego de que diputados de ARENA y de la alianza formada entre el FMLN y GANA expresaron que no iban a cambiar sus propuestas.

Los partidos se mantienen aferrados a las cartas que han puesto sobre la mesa. ARENA reiteró que busca la aprobación como magistrados de la Sala de lo Constitucional de Aldo Cáder, Carlos Sánchez, Carlos Sergio Avilés y Marina Marenco de Torrento; para la Sala de lo Civil mantiene a Álex Marroquín.

La diferencia con la propuesta que defiende la dupla es que en ella contemplan que la actual procuradora general de la república, Sonia Cortez de Madriz, sea magistrada de la Sala de lo Civil.

"Nosotros hemos decidido, como GANA, que hemos hecho nuestra última propuesta y de esta no nos vamos a mover. ARENA, en un claro ejercicio de bloqueo a la construcción de un acuerdo, bota cualquier propuesta que hace GANA y es tan evidente que el diputado... Esto para ARENA es de cupos y no de nombres... Hemos decidido no hacer más propuestas y quedarnos con la última, que es Marina Marenco de Torrento en la Sala de lo Constitucional y Sonia de Madriz en la Sala de lo Civil", sentenció el diputado de GANA Guillermo Gallegos.

En ese mismo sentido opinó el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal, quien además calificó de "tozuda" la actitud de ARENA de no ceder y rebatir las contrapropuestas.

"Nos parece que ya estuvo. Nosotros, como FMLN, hemos hecho ocho propuestas a lo largo de todo este período, no podemos seguir otra propuesta y otra propuesta, creemos que ya llegó el tiempo de parar esto. Ahí está la propuesta, ha habido expresiones favorables alrededor de ella incluso dentro de ARENA en la conformación general de la propuesta y continuar con aquella actitud tozuda", externó Hándal.

Para el 16 de julio pasado, los diputados tenían que haber electo a los nuevos magistrados, pues ese día comenzaban funciones. Sin embargo, hoy se cumplen 117 días sin elección.

Que depende de GANA y del FMLN dijeron, por su parte, dirigentes de la fracción legislativa de ARENA al ser consultados sobre la no elección.

"Ellos son los que están entrampando esta elección, por ellos es que no hay magistrados; nosotros estamos listos, hemos hecho grandes esfuerzos", aseguró el jefe de la fracción tricolor, Carlos Reyes.

Y reiteró que la fracción mantiene su propuesta, pues considera que involucra a las personas mejor evaluadas.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, expresó que las posturas cerradas no le hacen bien al proceso: "Cuando uno no es dueño de toda la correlación posible para poner a las personas que quiere, tiene que estar dispuesto al diálogo, y esto va para todos, para GANA, FMLN, para nosotros".

Declaró que aunque se suspendió la reunión que él convocó para ayer, en la que iban a discutir el tema, se reunió con dirigentes de GANA, que también le expresaron la propuesta que hicieron el martes pasado.

"Siempre debemos tener una disposición al diálogo, al entendimiento, esa (no cambiar propuestas) es una posición que ellos (GANA) me han externado, yo se los he expresado así en esa forma", dijo Quijano.

Al cierre de esta nota, Quijano hizo una convocatoria a todos los diputados para que lleguen hoy al mediodía porque se reanudará la sesión plenaria.

Descalifican baremos

Para el diputado Gallegos, los baremos son instrumentos que se hicieron "a la medida" de los candidatos que han salido mejor evaluados.

"Esos baremos son inventados, son hechos por gente que fue pagada por gente de ARENA, es dinero de ARENA el que hizo esos baremos, y a nosotros eso no nos va a hacer cambiar nuestra postura. Los requisitos son los que establece la Constitución", objetó el diputado de GANA.

Entre tanto, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, también opinó sobre el tema y externó su apoyo a Cortez de Madriz.

"Hay diferentes intereses alrededor de los baremos y diferentes criterios para calificar, lo que sí podemos evaluar y es algo tangible es el trabajo que ella (Sonia de Madriz) ha realizado como procuradora", declaró el alcalde.