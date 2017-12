ARENA y FMLN dudan que mañana se apruebe presupuesto 2018

Diputados de ARENA y del FMLN no creen que mañana se vote por aprobar el presupuesto 2018, pero no descartan que la Asamblea Legislativa deje abierta la sesión plenaria o se convoque a una sesión extraordinaria. Todavía no hay acuerdo sobre el monto de deuda que aprobarán para completar el déficit del presupuesto y tampoco si será mediante un crédito de libre disponibilidad o bonos.

La diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón insistió en que el Ejecutivo debe de hacer recortes a los gastos y que su partido puede votar por aprobar $200 millones; mientras que el Gobierno, el FMLN, PDC, GANA y PCN proponen aprobar $350 millones. En un inicio, el Gobierno pedía que le avalaran $554 millones; sin embargo, ARENA le proponía $124.2 millones.

La diputada dijo que pediría una reunión con su colega del FMLN, Lorena Peña, para revisar gastos y asignaciones a ONG, y para instituciones como la Procuraduría General de la República y Ministerio de Educación.

Calderón de Escalón agregó que hay un compromiso de ambas partes para que después de aprobar el plan de gastos, hagan reformas para que las acciones de la INE en propiedad de la LaGeo pasen a CEL y que la Corte de Cuentas de la República las pueda auditar. Además, hacer auditorías de plazas en el Ministerio de Salud, Educación, Policía Nacional Civil, ANDA, CEPA y la misma CEL.

El diputado del FMLN Rolando Mata se mostró en desacuerdo con que ARENA quiera, a su juicio, “amarrar” con hacer auditorías a las empresas públicas porque “no tiene nada que ver con el tema del presupuesto”.

Al preguntarle si mañana se podría aprobar el presupuesto, el legislador respondió: “Si las cosas fueran de buena de fe, ya estamos listos para votar, todos, ya, este día; pero como hay intereses mezquinos que se mueven... Lo más probable es que haya convocatoria a una sesión extraordinaria u ordinaria, porque este parlamento no tiene ninguna disposición para que entre en receso”. En tanto, la diputada Calderón de Escalón dijo que es posible que quede abierta la sesión plenaria. Dijo que “sino hay voluntad de sentarse y de verdad entrarle (a revisar los gastos), es bien difícil (aprobarlo)”.