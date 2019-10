ARENA y FMLN en sintonía de quitar de la presidencia de la Asamblea al PCN

El presidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson, y el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, comparten la idea de que la presidencia de la Asamblea Legislativa no quede en manos de un aliado del Órgano Ejecutivo. Por eso, concuerdan en un posible cambio al protocolo de entendimiento que firmaron ARENA, PCN y PDC al inicio de la legislatura y en el que se estableció que el diputado Mario Ponce, del PCN, asumirá la presidencia el 1 de noviembre.

Flexibles. Óscar Ortiz dijo que escucharán la propuesta de ARENA. El FMLN es clave para que ARENA cambie el protocolo.

Aunque, el pasado jueves, el FMLN reiteró en su cuenta oficial de Twitter que no tomaría parte en ningún acuerdo para modificar el protocolo para el relevo de la presidencia de la Asamblea, ayer el secretario general sentó la nueva postura y dijo que están abiertos a reunirse y escuchar la propuesta de ARENA.

"Hemos conocido por parte de ARENA y otros diputados sobre la propuesta de modificar el protocolo de entendimiento. Nosotros lógicamente no fuimos parte de esa negociación, como ustedes ya saben, pero estamos abiertos a escuchar. Vamos a escuchar, vamos a comunicarnos; de hecho nos han pedido reuniones para explicarnos, para trasladarnos de qué se trata y cuál es la propuesta desde la perspectiva de ellos", dijo Ortiz , en una conferencia.

"Nosotros básicamente queremos una Asamblea que siga cumpliendo el papel que la Constitución le manda. Una Asamblea no puede estar plegada a otro Órgano del Estado. Sería un enorme error para nuestra democracia. Aquí no vivimos en una dictadura; por eso peleamos tanto, aquí no vimos en un estado autoritario, por eso peleamos tanto (en la guerra)", agregó Ortiz.

Por ese cambio de postura, el presidente de la república, Nayib Bukele, los criticó. "Parece que los comunicados que el FMLN emite no tienen ninguna validez y no tienen reparo en mentirle al pueblo descaradamente. ¿Qué credibilidad podrá tener el próximo comunicado del FMLN?", citó Bukele en Twitter y señaló el comunicado original rechazando el acuerdo y luego las declaraciones de Ortiz.

Parece que los comunicados que el FMLN emite no tienen ninguna validez y no tienen reparo en mentirle al pueblo descaradamente.



¿Qué credibilidad podrá tener el próximo comunicado del FMLN? https://t.co/xnsTHSq6tl pic.twitter.com/ntAQD9X5GN — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2019

“La realidad del caso es que nos preocupa mucho esa independencia como tal del PCN para que tome sus propias decisiones y no que de alguna manera se las impongan”.



Gustavo López David

López Davidson ha promovido abiertamente la modificación del protocolo de entendimiento luego que los diputados del PCN decidieron a última hora no votar por acuerdo que tenían con ARENA, FMLN y PDC para elegir al nuevo procurador de Derechos Humanos. López Davidson dijo en la entrevista de "Frente a Frente" que el PCN los traicionó.

Reiteró, además, que ese partido ha sido un aliado tradicional de los gobiernos de turno y cree que bailará "al son que ponga el Ejecutivo". "La realidad del caso es que nos preocupa mucho esa independencia como tal del PCN para que tome sus propias decisiones y no que de alguna manera se las impongan", dijo.

“Es una total sinvergüenzada lo que quiere hacer Gustavo López porque los 18 meses que ha estado administrando Norman Quijano, como ARENA, la Asamblea, no es porque ellos tengan 37 votos, es porque los nueve votos del PCN hicieron posible que se instalara esta legislatura”.



Francisco Merino, diputado del PCN

Tras acusarlos de traición, Francisco Merino, diputado del PCN, respondió que no son un partido ni sumiso ni entregado a órganos de Estado, mucho menos a otros partidos. Dijo que el presidente de ARENA está cayendo en arrebatos por no poder conducir un partido que se está "resquebrajando".

"Es una total sinvergüenzada lo que quiere hacer Gustavo López porque los 18 meses que ha estado administrando Norman Quijano como ARENA la Asamblea, no es porque ellos tengan 37 votos, es porque los nueve votos del PCN hicieron posible que se instalara esa legislatura. Quiere decir que han estado usufructuando políticamente 18 meses la presidencia de la Asamblea y como hoy ya se termina, hoy ya le cae mal el PCN. Eso se llama sinvergüenzada en política", sostuvo Merino.

Merino añadió que legalmente Ponce está juramentado y automáticamente tomará posesión de la presidencia de la Asamblea el 1 de noviembre.

Ante la incertidumbre, el diputado Ponce huyó de las preguntas de los periodistas y se limitó a decir: "vemos qué sucede el 1 de noviembre".

El protocolo de entendimiento establece que del 1 de mayo de 2018 al 31 de octubre de 2019 estaría al frente de la Asamblea el diputado Norman Quijano, de ARENA, y del 1 de noviembre al 30 de abril de 2021 asumiría Ponce, del PCN. Para hacer un cambio se requiere de al menos 43 votos, que se logran sobradamente entre ARENA y el FMLN (60).