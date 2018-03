ARENA y FMLN enfrentados por propuesta reforma pensiones

Lee también

Los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa, ARENA y el FMLN, evidenciaron ayer que no será fácil llegar a un acuerdo sobre la reforma al sistema de pensiones que se necesita hacer para solventar la crisis previsional que el país vive, y cumplir con la pensión de la primera generación de jubilados bajo el nuevo sistema. Dicha generación sale este año.Sin embargo, para el secretario general del FMLN, Medardo González, la propuesta de reformas hechas por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) deja la carga económica al Gobierno.En ese sentido, González rechazó que se apruebe dicha propuesta y se mantiene en que lo mejor es que sea un sistema mixto. Es decir, la propuesta hecha por el Gobierno.Ante eso, el jefe de fracción del partido ARENA, Alberto Romero, dijo que la propuesta de la ICP contiene puntos importantes y que lo fundamental es que “se protege el dinero de los trabajadores y no se sube la edad de jubilación”.Romero agregó que lo ideal es que sea por consenso la aprobación de las reformas al sistema de pensiones, pero le recordó al FMLN que para esto solo se necesitan 43 votos, y dejó entrever que los pueden lograr con el resto de partidos de derecha.Representantes de GANA, PCN y PDC ya han mostrado su respaldo a la propuesta de la ICP.González, mientras tanto, dijo que tomar una decisión en este tema sin la participación del FMLN no es lo que le conviene al sector privado o los mismos propietarios de las AFP.“Yo lo que creo que ese no es el mejor camino que pueden tener ni la derecha ni la empresa privada, ni los dueños de las AFP. Lo mejor es que nos pongamos de acuerdo en este tema tan importante”, dijo González.La ICP en su propuesta establece, entre otras cosas, que los trabajadores y patronos aporten más en cotizaciones y que las AFP reduzcan su margen de ingresos. Así, la cotización pasaría de 13 % a 15 %, donde 10 % es para la cuenta individual de ahorro y 5 % para crear una Reserva de Pensión Vitalicia (RPV). También proponen que los trabajadores puedan retirar hasta el 25 % de lo cotizado en una especie de autopréstamo.