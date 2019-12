ARENA y FMLN piden comunicación directa a Mario Ponce

Los diputados Julio Fabián, subjefe de fracción de ARENA, y Damián Alegría consideraron como no oficial el canal de comunicación utilizado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para convocar a una reunión el pasado lunes con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y la Jefe de Gabinete, Carolina Bernal, en la que se abordó el proyecto de presupuesto general de la nación 2020.

Fabián expresó que para "un tema tan delicado y tan serio como es el del presupuesto tiene que haber una comunicación directa. Nosotros aquí permanecemos", luego de que Ponce hiciera el anuncio de dicha reunión por medio de las redes sociales. "En el tema que se envió por tuit nunca se dijo para qué era", agregó.

Luego, Fabián también dijo que como partido comenzarían ayer una "deliberación directa con el Ejecutivo y comenzar a dar nuestra valoración de qué es lo que nosotros pretendemos del presupuesto".

Por su parte Alegría dijo que como fracción parlamentaria han estado realizando señalamientos puntuales a los diversos ministros que han sido citados por la comisión de Hacienda, en la cual se encuentra estudiando el proyecto de presupuesto, por lo que descalificó los señalamientos hechos de que hay falta de interés en el partido de izquierda para dar los votos para la aprobación.

"Es la única reunión en la que no hemos estado. No es falta de interés, sino observar una posición de no aceptar cambios en los ministros. Insisten en lo mismo", dijo Alegría.

El lunes Ponce señaló que el encuentro con los funcionarios de Gobierno se había acordado para que los grupos parlamentarios resolvieran dudas puntuales con el fin de encontrar acuerdos para la aprobación del presupuesto antes de finalizar el año.

"Voy a continuar haciendo las convocatorias que sean necesarias para abordar los temas que benefician a los salvadoreños. Mi interés es buscar los espacios físicos necesarios para alcanzar acuerdos en la aprobación del Presupuesto2020 y lo continuaré haciendo", señaló ayer Ponce.