ARENA y GANA defienden legalidad de restringir derechos

Los diputados salieron en defensa de la decisión que tomaron el sábado por la noche luego de que en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se presentaron recursos para tratar de impugnar la nueva ley.

GANA, el partido oficial, fue crítico a la presentación de los recursos, aunque dijo respetar el derecho ciudadano de recurrir a la Sala cuando consideren necesario.

"Siempre hay desnaturalizados en El Salvador, siempre hay personas poco solidarias, no le quiero manifestar que el derecho de acción no se tenga pero será por parte de algún desnaturalizado que está presentando semejante planteamiento ante la Sala, no hay que hacer drama de esto, de hecho fuimos muy cuidadosos de que no se restringieran todas las libertades", manifestó el diputado de GANA, Mario Tenorio.

En el decreto que aprobaron se permitió la restricción al derecho a la libre circulación, al de reunirse pacíficamente por un motivo lícito y al de no ser obligado a cambiar de domicilio.

El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que si la ley recién aprobada hubiese tenido algún trazo de inconstitucionalidad, no habrían apoyado su aprobación. "Si el decreto contuviera elementos inconstitucionales, yo no hubiera votado. Yo estoy totalmente convencido de que las restricciones que se han dado son restricciones dentro del marco de la Constitución, sin embargo, respetaremos lo que la Sala diga en este tema y acompañaremos cualquier decisión en ese sentido", dijo Portillo Cuadra.

Una de las objeciones que se hace a la aprobación de la ley es la amplia participación de diputados suplentes que hubo. 13 de los 57 votos a favor fueron dados por diputados suplentes.

Tenorio y Portillo Cuadra dijeron que es legal los llamamientos de diputados suplentes. Al respecto, la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, dijo que de último momento en ARENA y el PCN se pidieron varias suplencias.

Sin embargo, la diputada consideró que debían ser prudentes ante el actuar de la Sala. La fracción del FMLN no apoyó la aprobación de esta ley, consideraron que varias de las medidas ya estaban reguladas en declaratoria de emergencia.