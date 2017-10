ARENA y Gobierno honran a Calderón Sol en vísperas de sepelio

En grupos de cuatro personas fueron pasando dirigentes del Frente Farabundo Martí (FMLN) y de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para hacer guardias de honor al féretro donde estaban los restos del expresidente de la república, exdiputado y exalcalde de San Salvador Armando Calderón Sol.

Para honrar al exfuncionario se establecieron dos capillas ardientes; a las 8 de la mañana se hizo la primera en la sede central de ARENA. Ahí los ocho sectores que componen el partido hicieron guardia.

Los correligionarios de Calderón Sol en un acto público recordaron experiencias que vivieron con el exmandatario, líneas de trabajo que tuvo en su gestión presidencial, entre otras cosas.

Elizabeth de Calderón, esposa de Calderón Sol y ex primera dama de la república



“No me queda duda que estará siempre en el futuro de nuestro partido y en el futuro de nuestro país, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos seguirá motivando”, dijo en su discurso el presidente del partido, Mauricio Interiano.

Al acto asistieron el secretario general del Partido de Concertación Nacional (PCN), Manuel Rodríguez; y el subjefe de la fracción legislativa, Antonio Almendáriz. Ambos dieron el pésame a la familia doliente.

“Nos conforta la calidad de hombre que tuvimos. Yo tuve la dicha y agradezco a Dios y a la Santísima Virgen de haberlo tenido como esposo, haberme hecho tan feliz, amarnos hasta el último momento. Realmente no hay palabras que puedan consolar el dolor, pero al saber el legado, esta herencia que deja ya no solo en El Salvador, sino que en América Latina, realmente conforta, nos sentimos muy orgullosos”, manifestó entre lágrimas la esposa y ex primera dama de la república, Elizabeth de Calderón, después de recibir de manos de los representantes de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) un reconocimiento por el trabajo que desarrolló Calderón Sol siendo presidente de la entidad.

El reloj aún no marcaba las 11 de la mañana y en la Cancillería de la República ya se habían realizado honores militares para recibir los restos del expresidente, procedentes de la sede de ARENA.

Mauricio Interiano, presidente de ARENA

En cumplimiento del protocolo sonaron salvas de cañón y la banda militar tocó la marcha fúnebre para recibir al ex jefe de Estado.

Posterior a este acto, se instaló la segunda capilla ardiente en el Salón de Honor de la Cancillería, la cual se volverá a instalar hoy.

Al recinto llegaron el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén; la primera dama de la república, Margarita de Sánchez; la secretaria general adjunta del FMLN, Norma Guevara; los diputados del partido de izquierda Rolando Mata y Zoila Quijada para presentar ante la familia sus muestras de condolencia.

“Reflexionando sobre los tiempos que estamos enfrentando hoy en día, la vida del doctor Armando Calderón Sol puede ser una guía para muchos de nosotros. Él creía en la reconciliación, en el diálogo, en la reconstrucción”.

Carlos Calleja, aspirante presidencial por ARENA

Guevara, Quijada, Mata y el secretario privado de la Presidencia, Manuel Melgar, formaron un grupo de cuatro que hizo guardia de honor ante el féretro del exmandatario.

En ambas capillas ardientes participó el aspirante a la Presidencia de la República por ARENA Carlos Calleja.

El aspirante dijo que Calderón Sol será recordado como un consejero y amigo por muchos miembros del partido.

“Hemos perdido a un gran amigo, un gran patriota, un gran servidor que amaba a este país con todo su corazón”, declaró Calleja.

Exequias finales

Hoy sepultarán los restos del expresidente, y estas son las actividades previas que se harán.

Sábado 14

8 a. m. Instalación de capilla ardiente en cancillería.

8:45 a. m. Finalización de capilla ardiente en el Salón de Honor de Cancillería; harán honores militares a los restos.

9 a. m. Traslado del cuerpo del expresidente a la iglesia San José de la Montaña.

10 a. m. Celebración pública de misa de cuerpo presente en la iglesia San José de la Montaña.

11 a. m. Traslado de los restos hacia cripta del templo; en ceremonia privada será depositados en ella.