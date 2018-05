ARENA y PCN apoyan reforma para FOMILENIO pese a reparos de alcaldes

La reforma que es clave para el desembolso de $11.5 millones que forman parte de los fondos contemplados para FOMILENIO II y que están destinados para el proyecto de iluminación e instalación de cámaras de videovigilancia en caminos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) depende de la Asamblea Legislativa y las fracciones de ARENA y PCN, dijeron que incluso se pueden aprobar el jueves.

Esas afirmaciones las hacen pese a que alcaldes municipales expresaron a través de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) que no estaban completamente de acuerdo con la modificación, ya que temen perder autonomía en sus municipios.

La reforma que pidió FOMILENIO es a la ley de carreteras y caminos vecinales, específicamente al artículo 26, que estipula, entre otras cosa, que “no se permitirá la instalación de anuncios o rótulos dentro del derecho de vía, ni sobre señales de tránsito, postes de servicio público, cordones, puentes, alcantarillado”.

Es decir, con la reforma que estudia desde la legislatura pasada la comisión de obras públicas se pretende levantar la prohibición antes mencionada. La modificación es clave, ya que el proyecto se ejecutará a través de un asocio público-privado (APP) y sin el cambio en la ley es imposible que se haga.

La semana pasada, Carlos Reyes, diputado presidente de la comisión que estudia la propuesta, declaró que la aprobación de la modificación no se había hecho porque no estaba instalada la nueva directiva de COMURES, y que no iban a aprobar nada sin el consentimiento de los alcaldes.

Sin embargo, ayer en conferencia el diputado arenero manifestó una opinión diferente: “Siempre van a tener algún tipo de observación, por supuesto; y ellos quisieran seguir manejando esto, pero creemos que esto también los beneficia incluso a ellos mismos, porque hay una parte que cubre. Quiero decirle que en esto son alrededor de 24 municipios los que se estarían viendo beneficiados con este proyecto de tener iluminadas sus carreteras... y de tener también cámaras”, dijo.

En ese mismo sentido habló el diputado del PCN Serafín Orantes, quien dijo que su partido estaba porque la reforma se apruebe cuanto antes por el riesgo que corren los fondos.

“Hay $11 millones que están en riesgo de perderse si en este mes de mayo no aprobamos esa reforma. Están molestos porque dejarían de percibir con esta nueva reforma algún tipo de ingreso por venta de publicidad, pero no les corresponde a ellos porque hay una ley de carreteras y caminos que no los faculta a los alcaldes”, dijo Orantes.

El alcalde de Mejicanos, Simón Paz, dijo que la propuesta se estudió desde antes de que terminaran su período anterior como alcaldes, y que la mayoría de sus colegas se opuso.

“Si nosotros somos los que estamos al día a día en el municipio, en el territorio, y que venga otro y que él decida por nosotros, perdemos la autonomía, porque cuando se da una valla, cuando se da la autorización de una valla, no se da porque eso le genere más ingresos a la municipalidad, sino que se da cumpliendo requisitos”, ejemplificó el jefe de la comuna del municipio de Mejicanos en declaraciones a LA PRENSA GRÁFICA.