Abandonan cadáver envuelto en sábanas a orilla de la carretera que conduce de Atiquizaya a San Lorenzo

Un cadáver envuelto en sábanas fue abandonado a un costado de la carretera que conduce desde el municipio de Atiquizaya hacia San Lorenzo, en Ahuachapán, informó la Policía Nacional Civil (PNC). El hallazgo se realizó ayer cerca de las 5:30 de la mañana en la entrada principal del caserío Los Linares, en el cantón Zunca de Atiquizaya.

El cadáver era el de un hombre de entre 45 a 50 años, que no pudo ser identificado ya que no portaba documentos de identidad. Según la Policía, el occiso vestía pantalón beige, zapatos blancos con beige y no tenía camisa.

La víctima no tenía tatuajes, y su estatura era de aproximadamente 1.65 metros de alto y de piel morena. Según la Policía, se sospecha que la causa del fallecimiento fue por asfixia con algún tipo de cuerda o alambre.

"El cadáver tenía un pequeño surco en el cuello que nos hace pensar que murió asfixiado. Luego lo envolvieron entre varias sábanas y en la cabeza le colocaron un saco de nylon. Los homicidas aprovecharon la soledad del lugar porque se tiene la impresión que el cadáver fue colocado cuidadosamente en la zanja de la carretera", manifestó uno de los agentes policiales

Agregó, que por ahora se desconocer las causas y a los autores del homicidio. Recordaron que este es el segundo asesinato que se registra en menos de una semana en este municipio.

El anterior se registró en el caserío terrón Blanco del cantón San Juan El Espino, donde murió baleado Noé Antonio Méndez de 28 años, que era un trabajador del transporte público de Atiquizaya.