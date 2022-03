Abandonan cuerpo de hombre en cantón Primavera Abajo, Quezaltepeque

La mañana de este viernes 25 se reportó el hallazgo de un cadáver en el cantón Primavera Abajo, del municipio de Quezaltepeque, en La Libertad.

Información preliminar indica que se trata de un hombre, quien no ha podido ser identificado debido a que no poseía documentos de identidad. Lugareños indican que no es nadie que reconozcan de ese sector.

Las autoridades realizan el levantamiento de la escena para investigar más sobre el crimen.

El hombre fue encontrado envuelto en una sábana cerca de las cinco de la mañana y al momento del hallazgo vestía pantalón azul, sin camisa. Versiones preliminares indican que habría sido asfixiado.



Hombre fallece en predio baldío de colonia La Rábida, San Salvador

La noche del jueves 24 se reportó el fallecimiento de un hombre en un predio baldío de la colonia La Rábida, entre la 6a avenida norte y 33 calle oriente de la capital.

El hallazgo fue reportado cerca de las 6 de la tarde y el fallecido no pudo ser identificado por falta de documentos, solo fue identificado como “El Chonta”.

Habitantes del sector manifestaron que se desempeñaba como mecánico en el sector y que lo habían visto en días anteriores consumiendo alcohol, por lo que se presume que esa habría sido la causa de su fallecimiento.

Autoridades verifican escena en colonia La Rábida, donde fue encontrado un hombre fallecido. Foto LPG/Francisco Alemán.