Abandonan cuerpo de motociclista fallecido

El cadáver de un hombre fue encontrado abandonado el lunes aproximadamente a las 9:30 de la noche en la calle antigua que conduce del municipio de Usulután a Santa María. Inicialmente la Policía creyó que se trataba de un homicidio, pero al procesar la escena, descubrieron que había muerto en un accidente de tránsito.

Al realizarle la inspección al cuerpo, las autoridades manifestaron que no se le veían lesiones provocadas por algún tipo de arma, pero se le observaban heridas en su rostro, típicas de haber sufrido un accidente de tránsito, situación que fue confirmada luego de que las jefaturas policiales de Usulután se comunicaron con las de San Miguel, donde había ocurrido un percance vial.

"La Policía de San Miguel confirmó que hubo un accidente en el kilómetro 136 de la carretera El Litoral en el caserío Gualoso del cantón El Brazo y esa persona (la encontrada muerta en Santa María) era quien iba en una motocicleta y salió involucrada en el accidente", indicó un oficial de la PNC.

La fuente policial dijo que en el accidente, a parte de la motocicleta estuvieron involucrados otros dos vehículos, pero minutos después, un automóvil pasó a excesiva velocidad y no se percató que el conductor de la moto estaba fallecido en la carretera y lo arrastró.

"No se sabe qué distancia fue arrastrado el cuerpo, pero suponemos que al percatarse que lo traían arrastrado, lo subieron al vehículo y luego lo vinieron a dejar a la calle antigua a Santa María, no tenía la masa encefálica", añadió el oficial, que dijo que no determinó el tipo de vehículo que lo impactó, pero sospechan que fue un pick up.

Hasta ayer, el cadáver del hombre no había sido identificado, aunque ya tenían un nombre de la posible víctima, el cual no quisieron proporcionar hasta que familiares se presentaran a Medicina Legal.

La Policía de Tránsito de San Miguel dijo que el culpable del accidente fue el motociclista ya que invadió el carril contrario. El accidente de tránsito ocurrió aproximadamente unos 40 minutos antes de que fuera encontrado el cadáver en Santa María.