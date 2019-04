Aberle, Venditti, Massi y otros nombres que marcaron la aviación salvadoreña hace un siglo

Según el sitio web de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), la historia de la aviación en El Salvador tuvo sus primeros pasos en dos momentos.

Primero, cuando cerca del año 1790 unas personas de Santiago de María (Usulután) intentaron volar usando alas hechas de palma. "Lograron sus propósitos al surcar pedazos del espacio aéreo durante pocos segundos", asegura la FAS.

Luego, Domingo Antonio de Lara y Aguilar, considerado prócer de la independencia, se lanzó junto a Pedro Alfonso Ramos de las antiguas torres de la iglesia del barrio San Jacinto en aparatos construidos por ellos mismos. "Pedro Alfonso Ramos, después de varios años de estudio y pruebas, realizó su primer vuelo, un domingo por la tarde del año de 1809, permaneciendo en el aire alrededor de dos minutos, haciendo un espectacular aterrizaje en la copa de un árbol. Esta hazaña fue repetida muchas veces", sostiene la FAS.

A inicios del siglo XX llegaron a El Salvador los primeros aviadores. En 1917, México regaló a El Salvador dos aeronaves, una de ellas usada por el capitán Humberto Aberle, quien se formó en la Radwood Aviation School, en California (Estados Unidos).

Aberle fue una de las personas que marcó los primeros años de la aviación en El Salvador, junto a los pilotos extranjeros Iván Lamb, Luis Venditti, Enrico Massi y José Villa.

1. Dean Iván Lamb vino de Honduras

El 9 de septiembre de 1921 se conoció que desde Tegucigalpa, el estadounidense Dean Iván Lamb volaría a San Salvador para presentarse el 15 de septiembre y ser parte de la celebración del primer centenario de la Independencia.

Lo comunicó enviando un telegrama a José Dutriz, fundador de La Prensa: "Todo está listo para emprender el vuelo rumbo a esa capital. Si el tiempo es bueno y me favorece, pasaré sobre la ciudad de Sensuntepeque; de lo contrario, tendré que dar una gran vuelta, pasando sobre San Lorenzo, La Unión y Zacatecoluca, atravesando toda la parte oriental de la República para llegar a esa el 15 de septiembre", escribió.

Al aterrizar sufrió un accidente en el que resultó averiado el aeroplano "Bristol", propiedad del Gobierno hondureño, en el que viajaba. La reparación se realizó en el taller Tinetti Hnos. donde, en 1913, se había ensamblado un aeroplano.

Posteriormente se esperaba que Lamb hiciera otro vuelo sobre el territorio de El Salvador.

2. Luis Venditti y sus espectáculos en el Campo de Marte

El 27 de febrero de 1922 se publicó que el aviador italiano Luis Venditti (también llamado Luigi) resultó herido en un accidente que, según describe la nota de La Prensa, pudo ser muy grave en caso de alcanzar a los asistentes al Campo de Marte, en la zona de San Salvador donde actualmente está el Parque Infantil.

Fue una tarde donde el público esperaba ver un espectáculo que inició poco después de las 4:00 p.m. con Venditti dirigiéndose a su nave. Según comentó un mecánico parte de su equipo, las condiciones del terreno eran muy malas debido a recientes lluvias.

El público estaba ansioso por lo que vería, por lo que se invadió el terreno y las autoridades tuvieron que desalojar a las personas. Los espectadores volvieron a usar una zona que no les correspondía en el Campo de Marte e impidieron que Venditti aterrizara en un primer intento de descenso.

Más tarde lo hizo, pero el avión se accidentó al clavar la parte delantera en la tierra y dar una vuelta. El primer contacto con la superficie fue con sus dos ruedas, las que dejaron surcos por el impacto. El público corrió para conocer cómo estaba el piloto. Entre esas personas se hallaba Elvira, la esposa de Venditti. El italiano recibió las primeras atenciones en la casa de Carlos Dacaret.

Venditti sufrió golpes en la cabeza, brazo derecho, espalda y tenía una herida en la pierna. Un par de días después manifestó su deseo de seguir volando y explicó su accidente: debido a la imposibilidad de usar la pista de aterrizaje por el público, usó otro espacio en el que el aterrizaje fue brusco y terminó en el choque.

Un mes después del accidente, Venditti volvió a volar con su aeroplano. Pero el viaje fue corto, no se elevó mucho y no hizo acrobacias como en la vez anterior. Al aterrizar, la nave se averió nuevamente. En esta ocasión el público no invadió el espacio destinado para que el avión aterrizara.

Venditti fue contundente en decir que no volvería a volar con esa nave si debía aterrizar en el Campo de Marte.

"Estoy seguro de que ningún aviador, en un aparato tan veloz como el Ansaldo se atrevería a volar para aterrizar en el Campo de Marte. De Italia han salido otros aparatos para que yo los use. Son más ligeros, de menor velocidad y acondicionados para aterrizar en pequeños espacios. En esos aparatos haré mis próximos vuelos y entretanto no volaré pues sería tanto como ir en busca de la muerte", dijo Venditti según se le citó en la edición del 27 de marzo de 1922 de La Prensa.

Años 20. La magia de volar en San Salvador! pic.twitter.com/Guzd10inp3 — Academia Salvadoreña de la Historia (@ahistoriasv) 23 de enero de 2015

3. Primer vuelo de Guatemala a San Salvador

El 7 de agosto de 1922 se informó del primer vuelo de la capital guatemalteca a la de El Salvador. Fue realizado por los franceses Fromont y Jeanneau usando una nave Caudron G.3. Ellos aterrizaron en la finca Venecia, propiedad de la familia Meléndez, en el municipio de Soyapango.

Salieron de Guatemala a las 7:20 a.m., según se informó desde la Central de Telégrafos guatemalteca. Ya en territorio de El Salvador pasaron por Ahuachapán, Chalchuapa, Santa Ana, Sitio del Niño y Quezaltepeque hasta su destino. Aterrizaron a las 10:10 a.m.

Después del viaje manifestaron que entre los paisajes más bellos que pudieron observar estaban los lagos de Coatepeque y el de Ilopango. El campo de aterrizaje fue preparado por el capitán salvadoreño Humberto Aberle.

Para recibir a los franceses estuvo en el lugar el entonces presidente de El Salvador, Jorge Meléndez, y un público numeroso.

4. Humberto Aberle, hombre récord

El capitán Humberto Aberle fue célebre en los años 20 del siglo pasado.

El 16 de diciembre de 1922 se informó que completó el recorrido entre Tapachula y San Salvador, un viaje que inició a las 6:00 a.m. A las 10:53 a.m. estaba sobre Barra de Santiago, Ahuachapán. Poco después de las once pasó por Acajutla.

Ese viaje fue realizado en la nave "Salvador" y era considerado en ese momento como "el de mayor importancia que se ha efectuado en Centroamérica". La FAS detalla que Aberle implantó un “récord centroamericano de vuelo a distancia” en ese avión Standard J-1.

Según declaró, a los minutos de haber despegado, batalló con fuertes ráfagas de viento. En total el vuelo duró unas seis horas y terminó en la pista de la hacienda Venecia.

Al aterrizar, chocó y resultó golpeado en su rostro y con una hemorragia en su nariz. El descenso se complicó porque, según dijo el piloto, se le acabó la gasolina a 100 pies de altura.

Después de su logro fue llevado a la Casa Presidencial, pero también se publicó que un almuerzo en su honor fue pospuesto por sus lesiones sufridas. Días después, diferentes personas e instituciones reunieron dinero para reparar la nave de Aberle.

La Prensa informó el 6 de octubre de 1926 que Alfonso XIII, rey de España, le concedió a Aberle la Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito Militar. Entonces Aberle se encontraba en prácticas con la Aviación Española.

Su hermano, Ricardo, también se dedicó a la aviación, según cuenta la FAS. Esa fuente asegura que ellos eran hijos del italiano Juan Aberle, creador de la música del Himno Nacional salvadoreño.

5. Enrico Massi y José Villa en espectáculo

En marzo de 1923, los aviadores italianos Enrico Massi y José Villa realizaron vuelos en la finca Venecia y Santa Tecla. En ellos aprovechaban para lanzar publicidad comercial de la sastrería Londres y París, propiedad de José Grimaldi.

En sus días en El Salvador dieron un espectáculo aéreo en el que se bautizaron dos naves y cada uno de ellos hizo acrobacias.

En la celebración, un domingo 25 de marzo de 1923, también se tuvo para algunos de los asistentes un almuerzo y baile con música de marimba y banda. Ese evento se realizó en la finca Venecia, donde fue anfitrión Jorge Meléndez.

El evento era tan importante que los hoyos en la carretera hacia ese lugar fueron reparados. Las entradas para ese evento costaron 0.25, 1 y 3 colones.

En caso que el público quisiera hacer un vuelo en una de las naves junto a los pilotos se debía pagar 30 colones, los que daban derecho a una foto de su vuelo. El día del evento se decidió no hacer todos los viajes por los que las personas habían cancelado debido a fallas mecánicas en un avión.

Uno de los vuelos vespertinos de Massi lo realizó junto a José Grimaldi. En él soltaron desde el aire a tres animales, a la espera de conocer cuál de ellos sobrevivía la caída: un chompipe y un pato se salvaron, pero murió un gallo.

Massi perdió la vida en un accidente en la finca Venecia, el 4 de octubre de 1923, cuando instruía a su alumno Juan Ramón Munés. Su tumba está en el cementerio Los Ilustres, de San Salvador, y es reconocida con facilidad por contar con la figura de un avión.